Trứng gà vỏ nâu hay vỏ trắng bổ dưỡng hơn?

Điểm khác nhau giữa trứng gà vỏ nâu và trứng gà vỏ trắng?

Chuyên gia dinh dưỡng Crystal Scott nói với trang Eat this not that: “Sự khác biệt giữa trứng vỏ nâu và trứng vỏ trắng chỉ đơn giản là màu sắc của vỏ trứng. Thông thường, với gà công nghiệp, những con gà có lông màu đỏ hoặc nâu và dái tai sẫm màu sẽ đẻ ra trứng có màu nâu. Trong khi đó, những con gà có lông trắng và dái tai màu sáng sẽ đẻ ra trứng gà có vỏ màu trắng. Mỗi một giống gà khác nhau sẽ đẻ ra trứng có màu sắc khác nhau. Do đó, màu vỏ của trứng gà hoàn toàn phụ thuộc loại gà và gen di truyền của giống gà đó”.

Chuyên gia dinh dưỡng Megan Hilbert cho biết thêm, ngoài trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu, một số loại gà thậm chí còn đẻ ra những quả trứng có lốm đốm trên vỏ hoặc trứng màu xanh lam nhạt hoặc xanh lục nhạt.



Ngoài những quả trứng có vỏ màu trắng hoặc nâu còn có những quả trứng có lốm đốm trên vỏ, có màu xanh lam nhạt hoặc xanh lục nhạt.

Trứng gà vỏ nâu hay trứng gà vỏ trắng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe hơn?

Chuyên gia Hilbert nói rằng một số người quan niệm rằng trứng vỏ nâu tươi hơn hoặc "tự nhiên" hơn trứng vỏ trắng, thậm chí họ còn cho rằng trứng vỏ trắng được tẩy trắng, được chế biến nên các chất dinh dưỡng trong đã bị biến đổi.