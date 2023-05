Trung Bộ và Tây Bắc Bộ nắng nóng như rang, hơn 40 độ C

Trung Bộ và Tây Bắc Bộ nắng nóng như thiêu như đốt, có nơi gần 42 độ C

Đặc biệt có nhiều nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 40,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,4 độ C, Phù Yên (Sơn La) 41,3 độ C, Hòa Bình 40,5 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 40,8 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,7 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,2 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.