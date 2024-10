"Trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, Trung Đông có vị trí rất quan trọng"

Việc Việt Nam và UAE nâng cấp quan hệ Đối tác Toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khẳng định trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, UAE và khu vực Trung Đông có vị trí rất quan trọng. Thông điệp này được Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền tải trong bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Anwar Gargash, sáng 29/10 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm chính thức UAE. Bài phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam có chủ đề "Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE: Tầm nhìn chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng". Việt Nam vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh Theo người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, với những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và trong khu vực, các nước cần kiên trì đối thoại, hợp tác trên tinh thần đoàn kết, thống nhất để giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, mở ra không gian phát triển mới. Chia sẻ về quan điểm và định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định mục tiêu ổn định chính trị - xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Anwar Gargash (Ảnh: Đoàn Bắc). Là một đất nước trải qua nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh, Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đã vươn lên mạnh mẽ, theo đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông cho biết Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 8 quốc gia, quan hệ Đối tác Chiến lược với 10 quốc gia, quan hệ Đối tác Toàn diện với 14 quốc gia (trong đó có UAE). Việt Nam cũng là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300 USD; thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn, tăng trưởng nhiều nền kinh tế và đầu tư toàn cầu suy giảm, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cho biết tăng trưởng kinh tế và đầu tư của Việt Nam vẫn phục hồi tích cực. GDP năm 2024 ước tăng khoảng 7%; thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 39-40 tỷ USD. Bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt. "Với thế và lực mới, Việt Nam ngày càng chủ động đóng góp cho các quan tâm chung của toàn cầu", Thủ tướng phát biểu Những ưu tiên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Nhắc đến định hướng thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thông điệp mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần đề cập về việc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các đại biểu lắng nghe bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc). "Việt Nam lấy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu tổng quát, là động lực phấn đấu và xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao", người đứng đầu Chính phủ nêu rõ. Dù vậy, theo Thủ tướng, Việt Nam xác định tới đây, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Vì vậy, cần bám sát thực tiễn để có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề cập 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo chuyển biến thực chất trong các đột phá chiến lược. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. 6 ưu tiên lớn trong quan hệ Việt Nam - UAE UAE là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm khu vực Trung Đông lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam đến khu vực sau 15 năm. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) khẳng định mạnh mẽ rằng, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, khu vực Trung Đông và đất nước UAE có vị trí rất quan trọng. Để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Toàn diện vừa được thiết lập, Thủ tướng đề nghị Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác 6 ưu tiên lớn (Ảnh: Đoàn Bắc). Chia sẻ ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của thành phố Abu Dhabi, Thủ tướng cho rằng sự phát triển ấy xứng đáng với tên gọi "kỳ tích trên sa mạc", và UAE đã biến những gì không thể thành có thể. Chia sẻ về mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Thủ tướng nhấn mạnh hai đất nước cần đồng hành, truyền cảm hứng, sát cánh cùng nhau trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển. Để hiện thực hóa quan hệ Đối tác toàn diện vừa được thiết lập, Thủ tướng đề nghị Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác 6 ưu tiên lớn, trong đó có việc đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định CEPA vừa ký kết; khuyến khích các quỹ đầu tư, doanh nghiệp UAE đầu tư vào các dự án lớn, đột phá. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh khu vực Trung Đông nói chung và UAE nói riêng, là vùng đất của những tiềm năng lớn. Tuy xa xôi về địa lý nhưng các nước đang ngày càng gần gũi với ASEAN về tầm nhìn và định hướng phát triển. "Việt Nam và UAE sẽ cùng nhau viết nên một chương mới rực rỡ hơn trong quan hệ hai nước, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới", Thủ tướng chia sẻ. Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Abu Dhabi, lên đường thăm và làm việc tại Ả-rập Xê-út (Ảnh: Đoàn Bắc). Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam trong chương trình chuyến thăm chính thức UAE. Sau hoạt động này, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam rời Abu Dhabi, lên đường thăm chính thức Ả-rập Xê-út. Hoài Thu (Từ Abu Dhabi, UAE)