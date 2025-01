Triệu tập cặp đôi đánh dã man tài xế công nghệ khiến dư luận phẫn nộ

Mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh đôi nam nữ hành hung dã man một tài xế công nghệ ở TP.HCM. Phẫn nộ clip cặp nam nữ đánh dã man tài xế xe công nghệ ở Quận 1, TP.HCM. Chiều 1/1, Công an Quận 1 (Công an TP.HCM) xác nhận, đơn vị đã triệu tập cặp nam nữ hành hung tài xế trên đường Lê Duẩn đến trụ sở làm việc, sau khi clip ghi lại cảnh này được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Sự việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 31/12/2024. Trong clip, người phụ nữ liên tục đấm, đá và lấy chân đè lên đầu tài xế công nghệ; còn người đàn ông không chỉ hành hung tài xế này mà còn đánh luôn cả một phụ nữ đến can ngăn. Công an Quận 1 cho biết, đơn vị đã triệu tập cặp đôi hành hung tài xế đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc. Một vụ hành hung khác ở TP.HCM cũng đang được công an xử lý. Khoảng 20h40 ngày 30/12/2024, tại đường ngang Km1717+600 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM thuộc địa bàn TP Thủ Đức, nữ nhân viên gác đường ngang đã đóng chắn, chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 đi qua, rất nhiều phương tiện và người dân đều dừng lại. Tuy nhiên, một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy vẫn yêu cầu nhân viên mở chắn cho qua. Khi nhân viên này không đồng ý, yêu cầu chờ để tàu chạy, người phụ nữ xuống xe chửi bới, xông vào đánh nữ nhân viên. Nạn nhân bị gãy xương mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ngày 1/1 Công an TP Thủ Đức ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thùy Trang (SN 1988, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Lương Ý