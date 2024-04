Triệt phá nhóm sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội

Ngày 25/4, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về thành tích triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội.

Nội dung thư khen nêu rõ, mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội. Lực lượng công an bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.