Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn địa bàn Tây Nguyên

Các hoạt động nêu trên đã để lại nhiều hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng trong lòng nhân dân.

Bên cạnh đó, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên Diêm Công Toàn đã báo cáo những việc đã và đang làm, để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với công an địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước nói chung và địa bàn Tây Nguyên nói riêng.

Sau khi nghe báo cáo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương những thành tích, tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nói chung và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Nguyễn Hằng).

"Những việc làm có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ và những chiến công mà lực lượng Cảnh sát cơ động đã làm thời gian vừa qua này đã góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như những thành tựu chung của khu vực Tây nguyên nói riêng, cả nước nói chung", ông Trạc phát biểu.