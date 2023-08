Tréo ngoe đỗ - trượt đại học

Theo thông tin từ Trường ĐH Duy Tân, điểm chuẩn bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường dao động từ 14 đến 22,5 điểm/tổ hợp theo từng ngành. Mức điểm 14 được ghi nhận là thấp nhất trong mùa tuyển sinh năm nay. Trong 51 ngành tuyển sinh của Trường ĐH Duy Tân có tới 30 ngành chỉ lấy 14 điểm/tổ hợp, sáu ngành lấy 14,5 điểm/tổ hợp.

Trong số gần 200 trường đại học đã công bố kết quả tuyển sinh, chỉ có 2 trường là Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Thành Đông có điểm chuẩn 14. Các trường còn lại đều lấy từ 15 điểm trở lên.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn nguyện vọng đăng ký đại học, cao đẳng 2023. Ảnh: Mạnh Thắng



Ngày 24/8, tám học viện, trường ĐH của Bộ Công an công bố điểm chuẩn xét tuyển phương thức 3, trong đó có một số ngành điểm chuẩn chỉ hơn 14 điểm. Tuy nhiên, trong phương thức xét tuyển, mức điểm chuẩn đưa ra dựa trên công thức 40% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp, 60% còn lại là điểm thi từ bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Vì vậy, điểm chuẩn của các trường Công an giá trị không tương đương như điểm chuẩn trường ĐH dân sự.