Trao truyền tình yêu, niềm tự hào tiếng Việt và văn hóa Việt tới các thế hệ kiều bào

Chương trình giao lưu với các đại biểu. Ảnh: TTXVN phát.

Tại Chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024”.

Các Sứ giả tiếng Việt năm nay gồm: Anh Nguyễn Thế Dương đến từ Australia; em Trần Hạnh My đến từ Nhật Bản; chị Lanny Phetnion (giảng viên, người Lào); chị Thủy Lê Scherello đến từ Đức; chị Nguyễn Thị Thu Loan đến từ Algeria.



Hát một đoạn ngắn trong bài hát "Việt Nam quê hương tôi" tại chương trình, Sứ giả tiếng Việt "nhí" 8 tuổi Trần Hạnh My khiến khán giả trong chương trình không khỏi xúc động bởi giọng hát trong trẻo và nhịp nhàng.



"Từ nhỏ, bố mẹ cháu dạy, là người Việt phải biết nói tiếng Việt. Khi về Việt Nam, cháu cũng thích nói chuyện với ông bà, anh chị em họ và người thân nên cháu chăm chỉ học tiếng Việt", Hạnh My tâm sự; đồng thời chia sẻ, ước mơ lớn nhất của My là trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.



Tại chương trình, chị Lanny Phetnion đã chia sẻ cảm xúc vinh dự và tự hào khi vượt qua rất nhiều thí sinh ở khắp năm châu, đã trở thành người nước ngoài đầu tiên là Sứ giả tiếng Việt.



Không chỉ dừng lại ở công việc giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Lào, chị Lanny Phetnion còn mở trung tâm dạy tiếng Việt cho người Lào và dạy tiếng Lào cho người Việt; đồng thời tự soạn sách và giáo án kèm theo video; mở các kênh trên mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook... để dạy tiếng miễn phí cho những người có nhu cầu học.



Chị Lanny Phetnion cho biết, chị cũng tích cực lan tỏa văn hóa của Việt Nam và Lào để người dân hai nước hiểu nhau hơn; qua đó, vun đắp và thắt chặt tình hữu nghị Lào - Việt như câu nói của Bác Hồ: "Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Tiếp nối thành công của cuộc thi “Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”, cuộc thi năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao tổ chức từ tháng 4-8/2024 và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài yêu tiếng Việt và văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.