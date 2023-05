Tranh cãi thầy giáo bắt 20 học sinh bỏ điện thoại vào nước vì vi phạm nội quy

Your browser does not support the video tag.

Học sinh phải tự tay thả điện thoại xuống nước vì vi phạm nội quy:

Sau khi nhận được thông tin trên, giáo viên chủ nhiệm đã có buổi làm việc với phụ huynh để thống nhất cách xử lý. Theo đó, những học sinh vi phạm phải tự tay thả điện thoại vào chậu nước.

Hiện tại, sự việc này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Phần lớn mọi người cho rằng cách xử lý của nhà trường cực đoan, lãng phí khi có thể làm hỏng điện thoại của học sinh.