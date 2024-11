Trắng đêm xuyên rừng tìm kiếm du khách Thụy Sĩ đi lạc ở Sa Pa

Sau hơn 3 giờ di chuyển trong rừng tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng thị xã Sa Pa đã tiếp cận được nam du khách quốc tịch Thụy Sĩ đi lạc trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Sáng 6/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 19h45 ngày 4/11, nhà chức trách nhận tin báo của chị Seriana Maria Lerch (SN 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) về việc bạn trai của chị đi lạc đường trong lúc tham quan du lịch tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Người đi lạc là anh Bryan Hanselman (SN 1994, quốc tịch Thụy Sĩ). Anh Bryan Hanselman (trái) thời điểm được tìm thấy trong rừng sâu (Ảnh: Thanh Tuấn). Sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Sa Pa đã xác định được địa điểm cuối cùng mà nam du khách xuất hiện là khu vực cách trụ T2, Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc thôn Sín Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, khoảng 300m. Công an thị xã Sa Pa sau đó phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên huy động lực lượng cứu nạn cứu hộ gồm 25 người, tiến hành tìm kiếm người bị lạc dọc tuyến đường từ suối Cát Cát đi lên khu vực vườn Quốc gia Hoàng Liên. Đến khoảng 1h ngày 5/11, sau hơn 3 giờ di chuyển đường rừng và tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nam du khách đi lạc trong tình trạng bị hạ thân nhiệt, tinh thần hoảng loạn. Nam du khách viết thư cảm ơn gửi lực lượng chức năng (Ảnh: Thanh Tuấn). Đến khoảng 4h ngày 5/11, lực lượng tìm kiếm đã đưa được anh Bryan Hanselman về trụ sở công an gần nhất để chăm sóc, hồi phục tinh thần và sức khỏe. Nam du khách cho biết anh vào rừng quốc gia Hoàng Liên khám phá thiên nhiên và bị mất phương hướng.