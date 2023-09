Trấn Thành trong ‘Đất rừng phương Nam’: Tạo hình cụ già Nam Bộ có đủ thuyết phục?

Chuyện phim bắt đầu sau khi chia tay thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), An (Hạo Khang) và mẹ (Hồng Ánh) bắt đầu hành trình xuôi về phương Nam để tìm cha. An mất mẹ khi bị kẹt giữa đoàn biểu tình, An được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) cưu mang, chăm sóc và dạy cậu các ngón nghề để mưu sinh tự lập.

Biến cố ập đến, An lạc mất Út Lục Lâm và một mình trên hành trình tìm cha khó khăn. Cuộc phiêu lưu của An đi qua Nam kỳ lục tỉnh với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và gặp gỡ những con người ấm áp với tình yêu quê hương trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp thế kỉ 20. Đó là cha con ông Tiều (Tiến Luật), bé Xinh (Bảo Ngọc), ông Ba bắt rắn (Công Ninh), thằng Cò (Đỗ Kỳ Phong), Tư Ù (Tuyền Mập)...

Liệu hành trình của An sẽ đưa khán giả cùng đồng hành trong những câu chuyện gì để thấu hiểu hơn vùng đất hào sảng nghĩa tình trong áng văn huyền thoại của “thi sĩ phương Nam” Đoàn Giỏi?