Trấn Thành lần đầu tiết lộ chuyện tình với một người lớn hơn nhiều tuổi

"Khi biết cách quyến rũ nhất, tự động cái mình muốn sẽ tới. Nếu một người không thể yêu con người bạn thì người đó không thuộc về bạn. Hãy đi tìm một người khác, người mà chấp nhận mình ở mọi vũ trụ", nam MC nhắn nhủ.

Trấn Thành chia sẻ về tình cũ.

Trước đó, cũng tại chương trình, Trấn Thành xúc động khi nhắc về người cũ. Anh tâm sự: "Tôi cũng có mối tình vào tuổi đôi mươi, vào những lúc khó khăn nhất, nghèo khó nhất, người đó ở bên tôi. Tôi hứa sẽ làm đám cưới với cô ấy, nhưng tôi không làm được. Nếu như có thể nói một trong những người mà tôi cảm thấy có lỗi và muốn gặp lại nhất để nói một lời xin lỗi, đó chính là người bạn gái này”.