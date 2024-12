Người dân sống tại tỉnh Pattani, Thái Lan, đã phải rùng mình khi nhìn thấy một con trăn cỡ lớn xuất hiện trên đường ngập nước sau cơn mưa lớn. Mohammad Sobri Abdulrahman, sống tại tỉnh Pattani, Thái Lan, khi đang đi bộ đã phải rùng mình khi nhìn thấy một con trăn khổng lồ đang trườn chậm chạp giữa đường. Khu vực nơi Abdulrahman sinh sống bị ngập lụt sau cơn mưa lớn và con trăn đang ngụp lặn giữa dòng nước. Abdulrahman đã sử dụng điện thoại di động để quay lại con vật mà không dám đến gần. Phần bụng của con trăn phình lớn, cho thấy con vật vừa đánh chén một bữa no nê. "Hàng xóm của tôi thường xuyên phàn nàn về việc gà của họ bị mất tích, nhiều khả năng con trăn này là thủ phạm. Khi khu vực bị ngập lụt do mưa lớn, dường như nó không còn chỗ nào để đi nên đã mắc kẹt giữa đường", Abdulrahman chia sẻ. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Abdulrahman phát hiện thấy con trăn nằm yên bất động gần cống thoát nước. Phần bụng của con vật vẫn phình to, nhưng dường như con trăn đã chết. Abdulrahman đã thông báo sự việc với cơ quan chức năng, nhưng không rõ số phận của con trăn này như thế nào. Your browser does not support the video tag. Trăn khổng lồ xuất hiện trên đường ngập nước sau trận mưa lớn (Video: ViralPress). Con trăn mà Abdulrahman bắt gặp là một cá thể trăn gấm, còn được gọi là trăn mắt lưới, dài khoảng 6m. Trăn gấm là loài bò sát dài nhất thế giới, với chiều dài khi trưởng thành có thể đạt hơn 6m, đôi khi dài từ 8 đến 9m, dù khá hiếm gặp. Loài trăn này khi trưởng thành có thể nặng từ 150 đến 270kg, nhẹ hơn so với loài trăn anaconda xanh sống tại Nam Mỹ. Trăn gấm được tìm thấy ở khắp các quốc gia Đông Nam Á, sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ rừng rậm, đầm lầy, kênh rạch đến cả những thành phố lớn, khiến chúng thường xuyên đụng độ với con người. Thức ăn của trăn gấm bao gồm các loài chim, thú như động vật gặm nhấm, các loài linh trưởng, lợn, hươu, nai… ngoài ra, trăn gấm còn có thể ăn thịt chó, mèo, gà tại các khu dân cư. Giống các loài trăn khác, trăn gấm không có nọc độc và săn mồi bằng cách cuốn thân quanh con mồi rồi siết chặt cho đến chết. Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm gây chảy máu nhiều và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng vì miệng của loài trăn này chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Trăn gấm là một loài trăn hung dữ, sẵn sàng tấn công con người khi bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa. Nhiều trường hợp trăn gấm tấn công và ăn thịt con người đã được ghi nhận. Tại Việt Nam, trăn gấm là loài động vật có tên trong sách đỏ và được pháp luật bảo vệ, cấm các hình thức săn bắt, buôn bán…