Trần Đình Trọng gia nhập đội Công an Hà Nội

Có 2 lý do để tôi chọn đội Công an Hà Nội. Thứ nhất, Công an Hà Nội là đội bóng có truyền thống, có mục tiêu và tham vọng. Đó cũng là mục tiêu của bản thân tôi. Thứ 2, sau thời gian thi đấu xa nhà, tôi mong muốn được thi đấu cho một đội bóng gần nhà để được ở gần gia đình. Tôi muốn đóng góp hết sức mình để cùng đội bóng đạt thành tích cao nhất ở tất cả các đấu trường trong mùa giải tới đây”.

Đình Trọng sẽ khoác áo số 31 ở đội bóng ngành công an. Trung vệ sinh năm 1997 cũng đã tham gia tập luyện cùng đội bóng mới.