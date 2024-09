‘Trải qua kiếp nạn lũ lụt này, tôi thấm thía sự đùm bọc nhau khi hoạn nạn’

Chỗ ở tạm ấm áp giữa mênh mông nước lũ

Các con đi làm xa, nhà chỉ có hai vợ chồng già nên khi lũ ập đến, vợ chồng bà Phan Thị Tí (tổ 1, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) chỉ biết leo vội lên mái nhà để chờ người tới cứu.

"Trước khi lũ đến, chúng tôi đang thu gom áo quần chuẩn bị di chuyển, chưa kịp cho vào ba lô thì nước dâng lên ào ạt, tôi chỉ kịp đưa người chồng bại liệt lên nóc nhà để trú", bà Tí kể lại.

Đội cứu hộ sau đó đã đưa vợ chồng bà Tí lên tạm mái nhà cùng một ít nhu yếu phẩm cơ bản để chờ di chuyển về nơi an toàn. Đến đầu giờ chiều 10/9, vợ chồng bà cùng hàng xóm thuộc diện neo đơn được đưa từ nóc nhà đến trụ sở công ty xăng dầu.

"Nước lũ lên quá nhanh, nhà ai cũng bị ngập đến mái, ai cũng cần có chỗ ở tạm để tránh lũ. Rất may tất cả chúng tôi đều nhận được sự trợ giúp kịp thời của lực lượng chức năng. Ở đây tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Lúc mới đến, chúng tôi trong trạng thái đói, rét do quần áo ướt sũng và lập tức được các nhà hảo tâm hỗ trợ từng bữa ăn, hộp sữa. Trải qua kiếp nạn này tôi mới thực sự cảm nhận được sự thương yêu, đùm bọc nhau giữa lúc khó khăn, hoạn nạn", bà Tí nói.

Bà Phan Thị Tí (phải) và bà Nguyễn Thị Thảo (giữa) đang ở tạm tại trụ sở Công ty xăng dầu Yên Bái.

Bà Nguyễn Thị Thảo (69 tuổi, ngụ đường Hồ Xuân Hương, phường Yên Ninh) sống một mình trong căn nhà 2 tầng ven sông, nhà bà bị nước nhấn chìm gần đến nóc. Sau hơn một ngày, bà được đội cứu hộ tới nơi an toàn.