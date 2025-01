TPHCM và Đà Nẵng sẽ được phủ sóng 5G 100%

Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông ngay trong năm 2025 sẽ phủ sóng 5G 100% TPHCM và Đà Nẵng với tốc độ gấp 10 lần mạng 4G, để mạng 5G của 2 thành phố này đạt mức các nước phát triển'. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hạ tầng số, công nghệ số, công nghiệp số và an ninh-an toàn số là những nền tảng quan trọng bậc nhất của một trung tâm tài chính hiện đại. Theo đó, một Trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế thì hạ tầng số phải thuộc các nhóm phát triển, top 30 thế giới, nhưng hiện giờ mạng 5G ở 2 TP.HCM và Đà Nẵng mới đạt 20%. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã có những bước chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu nêu trên. Cụ thể, ngay trong năm nay, các doanh nghiệp viễn thông sẽ phủ sóng 5g 100% 2 thành phố này với tốc độ gấp 10 lần mạng 4G. Khi đó, mạng 5G của 2 địa phương này sẽ đạt mức các nước phát triển. Về liên thông với các trung tâm tài chính quốc tế như New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore… Bộ trưởng cho rằng, Việt Nam phải có hệ thống cáp quang dung lượng lớn và bền vững. Theo Bộ trưởng, hiện nay, Việt Nam có 8 tuyến cáp quang quốc tế, chiến lược cáp quang quốc tế của Việt Nam năm 2030 sẽ có 18 tuyến, khi đó sẽ đáp ứng an toàn kết nối quốc tế về dữ liệu. Về điện toán đám mây, TPHCM và Đà Nẵng có năng lực xử lý điện toán đám mây trên đầu người khá thấp, thấp hơn Singapore 130 lần, kém hơn Thái Lan 3 lần. Để cải thiện tình trạng này, Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ đang tích cực kêu gọi đầu tư và gần đây đã có nhà đầu tư. Về hạ tầng dữ liệu, TPHCM và Đà Nẵng chỉ có trung tâm dữ liệu lớn nhất là 15MW. “Đã là Trung tâm tài chính quốc tế và khu vực thì phải có trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn từ 30-100 MW đạt chuẩn quốc tế. Hiện nay, đã có các cam kết về đầu tư, TPHCM và Đà Nẵng cần chuẩn bị đất đai, điện, nước… cho các trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn, tốt nhất là chuẩn bị ngay năm nay”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất. Về an toàn - an ninh mạng, Bộ trưởng cho rằng, trung tâm tài chính phải xây dựng được các giải pháp bảo mật tiên tiến, chống tấn công mạng và an toàn về dữ liệu tài chính - giao dịch. Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT cam kết, Bộ sẽ hỗ trợ hai thành phố xây dựng hạ tầng số hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, thông minh - xanh và bền vững để đạt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế và khu vực.