TPHCM mưa dầm dề từ sáng đầu tuần

Nguyên nhân mưa nhiều đến từ rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-17 độ vĩ bắc hoạt động mạnh với khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông trong nửa cuối tuần; đồng thời gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh.

Số ngày mưa trong tháng 10 phổ biến từ 15-20 ngày. Trong cơn mưa dông, lốc, sét có cường độ mạnh có thể gây ra những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu và ngập cục bộ ở các đô thị lớn.

Nhiệt độ của tháng 10 cao hơn so với trung bình nhiều năm, bình quân phổ biến 27-28,5 độ C; cao nhất phổ biến 30-34 độ C; thấp nhất phổ biến 23-27 độ C.