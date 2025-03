TPHCM công bố hết dịch sởi ở 22 phường, xã

22 phường, xã được công bố hết dịch gồm: phường Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão (Quận 1); Phường 1, 3, 18 (Quận 4); xã An Nhơn Tây, An Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Thái Mỹ, Thị Trấn, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Hòa Phú (huyện Củ Chi).

Các địa phương này không ghi nhận ca mắc mới sau 21 ngày liên tiếp và đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.