TP.HCM muốn chi ngàn tỷ mở rộng đường dẫn cao tốc phía Đông lên 8 làn xe

Hồi tháng 6/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có tờ trình Bộ GTVT xin chấp thuận phương án đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; theo đó VEC đề nghị triển khai thực hiện mở rộng toàn bộ tuyến đường để đảm bảo khả năng thông hành của tuyến đường.

Trong đó, VEC kiến nghị giao UBND TP thực hiện đầu tư mở rộng đoạn cao tốc từ nút giao An Phú tới đường Vành đai 2 (do đoạn này là đường trong đô thị, đang thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP) để đồng bộ với dự án nút giao An Phú được UBND TP khởi công từ cuối năm 2022 và nhằm phù hợp với các quy định về đầu tư.

Bộ GTVT sau đó thống nhất kiến nghị của VEC đề xuất giao UBND TP làm cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện mở rộng tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.