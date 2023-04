TP.HCM: mức tiêu thụ điện đang tăng cao

Nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng và không khí oi bức nên nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao. Nắng nóng vào cuối tuần nên mặc dù khối sản xuất và các cơ quan, cao ốc văn phòng nghỉ, nhưng vào ngày thứ 7 (22/4), lượng điện tiêu thụ vẫn đạt trên 92,34 triệu kWh, chỉ thấp hơn 1,27% so với ngày thứ 6 trước đó và cao hơn kỷ lục của những năm trước đó, cho thấy tiêu thụ điện ở các hộ gia đình đang tăng rất mạnh, chủ yếu do nhu cầu làm mát tăng cao.