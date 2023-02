TP.HCM đề xuất kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Trong đó, liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy, UBND TP đề xuất tại Điều 7 dự thảo Nghị quyết: “Cho phép TP thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Giao UBND TP lập đề án trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện”.

Nhằm đảm bảo công tác tham mưu giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn hoạt động hiệu quả, xuyên suốt cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mô hình tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, UBND TP.HCM đã dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kể từ ngày 1/4/2023 cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

Ngày 5/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2349/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM (từ ngày 5/12/2016 - 5/12/2019). Đến ngày 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 446/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM trong thòi gian 3 năm, kể từ ngày 1/4/2020.