TP.HCM: Bắt giam nhóm tín dụng đen, khóa cửa khu trọ để gây sức ép con nợ

Trần Văn Tài cầm đầu nhóm gây rối, cho vay lãi nặng, dùng thủ đoạn ép người bằng cách kiểm soát nhà đất tranh chấp, khoá khu trọ gây mất an ninh trật tự. Ngày 25/12, tin từ Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, trong cao điểm trấn áp tội phạm, cảnh sát phát hiện nhóm do Trần Văn Tài (biệt danh Tài "ông trời", SN 1993, quê Hà Tĩnh, không nơi cư trú cố định) cầm đầu. Nhóm này núp bóng dịch vụ cầm đồ để hoạt động cho vay lãi nặng hoặc thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, đặc biệt tại các tài sản đang tranh chấp. Thông tin điều tra, Tài thường phân công thành viên thay phiên lưu trú tại các tài sản tranh chấp, thuê người tháo lắp cửa, lắp ổ khóa để kiểm soát, gây áp lực lên các bên liên quan. Trần Văn Tài cùng đồng phạm bị bắt giữ. (Ảnh Công an cung cấp) Từ ngày 7 - 13/11, Trần Văn Tài chỉ đạo “đàn em” đến căn nhà đang tranh chấp tại đường 147, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, thuộc sở hữu của ông N.V.H (SN 1962). Nhóm này sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép, như hàn hai cánh cổng ra vào khu trọ, lắp ổ khóa và giữ chìa khóa, buộc người thuê trọ phải xin phép nhóm để ra vào. Họ còn thay phiên nhau ở lại hiện trường, gây mâu thuẫn với gia đình ông H. Đỉnh điểm, ngày 10/11, con rể ông H. và nhóm của Tài đã xảy ra xô xát. Vụ việc hiện được Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức thụ lý, điều tra. Trong khi vụ việc này chưa được giải quyết, nhóm của Tài tiếp tục áp dụng thủ đoạn tương tự tại thửa đất tranh chấp trên đường Long Thuận, Khu phố 3, phường Long Phước, TP Thủ Đức, do bà P.T.H đang quản lý, sử dụng hợp pháp. Ngày 29/11, nhóm kéo đến căn nhà tại thửa đất trên để gây rối, khiến bà P.T.H. phải trình báo cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tài cùng Nguyễn Thanh Hùng, Trương Văn Trận, và Trần Phước Thiện vào ngày 17/12. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.