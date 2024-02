TP.HCM: Bắt 3 kẻ chuyên cho vay lãi 'cắt cổ', đến nhà con nợ chửi bới đòi tiền

Người vay tiền cũng có thể chuyển khoản cho Thạnh. Sau khi trả xong tiền vay gốc, họ sẽ không phải đóng lãi nữa và xem như khoản vay đã tất toán. Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà đe dọa, chửi bới.

Công an xác định, nhóm của Thạnh cho ít nhất 10 người vay tiền, thu lợi hơn 100 triệu đồng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của những kẻ này tới Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM ở đường Trần Hưng Đạo (Quận 1, TP.HCM) cung cấp thông tin, hỗ trợ việc điều tra.

Hoàng Thọ