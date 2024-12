Toyota tung ô tô điện gầm cao hợp tác với Suzuki, dùng pin của BYD

Toyota Urban Cruiser chia sẻ nền tảng khung gầm với mẫu xe "song sinh" Suzuki e Vitara và chúng đều dùng pin LFP do BYD cung cấp. Không lâu sau màn ra mắt của Suzuki e Vitara, Toyota đã "vén màn" Urban Cruiser - thành quả từ quan hệ hợp tác của hai thương hiệu ô tô Nhật Bản. Trên thực tế, tên gọi Urban Cruiser đã được Toyota sử dụng từ lâu, song chỉ có lần đầu tiên là được dùng cho một chiếc "chuẩn" Toyota ở khu vực châu Âu trong giai đoạn 2008-2014. Hai lần gần đây nhất lại được đăng ký cho phiên bản "thay tên, đổi họ" từ hai mẫu crossover của Suzuki. Cả e Vitara và Urban Cruiser sử dụng nền tảng khung gầm HEARTECT-e cho xe điện do Suzuki, Toyota và Daihatsu đồng phát triển (Ảnh: Toyota - Suzuki). Hai mẫu Toyota Urban Cruiser dành cho các quốc gia đang phát triển được đổi tên từ chiếc Suzuki Grand Vitara (bên trái) và Vitara Brezza (bên phải) (Ảnh: Toyota). Tương tự e Vitara, diện mạo của Toyota Urban Cruiser phổ thông và "an toàn" hơn khi đặt cạnh chiếc xe ý tưởng Urban SUV Concept nhưng vẫn đảm bảo những ngôn ngữ thiết kế tổng thể gồm mui xe dốc về sau, hai đầu xe dựng đứng hay loạt tiểu tiết tối ưu tính khí động học. Chi tiết tạo ra sự khác biệt cho Urban Cruiser khi đứng cạnh chiếc Suzuki nằm ở đầu xe theo phong cách "Hammerhead" (đầu cá mập) với đèn pha LED thấu kính (projector) sắc cạnh cùng thanh màu đen bóng vắt ngang - giống chiếc Prius mới và Camry về Việt Nam cách đây chưa lâu. Dãy đèn định vị ban ngày LED đứt quãng và khe dẫn gió dọc hai bên cản va đều được mang từ chiếc concept sang. Nửa dưới đầu xe Urban Cruiser trông liền lạc hơn e Vitara (Ảnh: Toyota). Phần còn lại không được tinh chỉnh nhiều, ngoại trừ sự có mặt của tem "HEV" đặc trưng ở hai bên hông xe và đồ họa đèn hậu full-LED. La-zăng 18 hoặc 19 inch tùy theo phiên bản, tay nắm cửa ẩn vào ô cửa sổ hàng ghế sau, các mảng ốp nhựa đen sần to bản bao quanh, cánh lướt gió, ăng-ten dạng vây cá và hệ thống treo MacPherson phía trước/liên kết đa điểm phía sau là trang bị mặc định trên mẫu xe thuần điện tiếp theo của Toyota. Đèn hậu LED với đồ họa pixel trẻ trung trên Urban Cruiser thay cho dạng ba thanh LED của e Vitara (Ảnh: Toyota). Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.285 x 1.800 x 1.640(mm) và chiều dài cơ sở 2.700mm - kém 30mm so với VF 6 và bằng chiếc Mazda CX-5. Bán kính vòng quay tối thiểu 5,2m. Bước vào bên trong, người dùng vẫn sẽ bắt gặp vô-lăng hai chấu vát cạnh trên/dưới hao hao xe Peugeot, cụm "yên ngựa" phân tầng được tích hợp núm xoay chuyển số nhỏ nhắn và dãy phím bấm cơ học mô phỏng phím đàn piano phục vụ hệ thống điều hòa tự động. Đối diện người lái tiếp tục là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Toyota đổi dàn loa Infinity trên chiếc Suzuki sang hệ thống do JBL cung cấp nhưng lại không cập nhật hệ thống thông tin - giải trí Toyota Audio Multimedia. Toyota chỉ cung cấp duy nhất tổ hợp màu nội thất đen-xám có phần đơn điệu cho Urban Cruiser (Ảnh: Toyota). Hãng chưa công bố danh sách tiện nghi cụ thể, song không khó để nhận ra một vài "option" tiêu biểu như đèn viền nội thất 12 màu, sưởi hàng ghế trước và vô-lăng, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, sạc không dây chuẩn Qi, camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau. Việc quản lý phương tiện từ xa có thể được thực hiện thông qua ứng dụng MyToyota. Gói ADAS là thứ không thể thiếu trên chiếc ô tô không dùng nhiên liệu hóa thạch này, bao gồm các tính năng: phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động thích ứng và nhận diện biển báo giao thông. Thể tích khoang hành lý chỉ trên 300 lít đôi chút, kém xa các đối thủ (Ảnh: Toyota). Giống hệt mẫu xe "song sinh", Urban Cruiser sẽ sử dụng pin LFP do BYD cung cấp với dung lượng 49 kWh và 61 kWh. Bản 49 kWh kết hợp với động cơ điện dẫn động cầu trước có công suất tối đa 142 mã lực và mô-men xoắn cực đại 189Nm, còn bản 61 kWh sẽ đẩy sức mạnh 172 mã lực và giữ nguyên sức kéo. Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian với công suất kết hợp 183 mã lực và 300Nm mô-men xoắn. Thời gian sạc 15-80% nhanh nhất cũng tốn 50 phút bằng trụ sạc DC 150 kW hoặc 6 tiếng với loại AC 11 kW (Ảnh: Toyota). Vấn đề lớn nhất thuộc về phạm vi di chuyển. Dù Toyota giữ kín thông tin này nhưng dựa theo việc Suzuki hé lộ mục tiêu hơn 300km đối với bản dùng pin 49 kWh và khoảng 400km dành cho bản 61 kWh của e Vitara, người tiêu dùng dường như không nên kỳ vọng quá nhiều vào Urban Cruiser. Để dễ hình dung về sự "thất thế" của bộ đôi Suzuki - Toyota trong phân khúc, phiên bản tiêu chuẩn Kia EV3 với bộ pin 58,3 kWh có thể lăn bánh tối đa 434km sau mỗi lần sạc đầy và chỉ mất 29 phút để sạc 10-80%. Các yếu tố liên quan đến trải nghiệm vận hành khác như chế độ "one-pedal" cho phép người lái chỉ cần nhả bàn đạp ga để kích hoạt hệ thống phanh và chế độ lái Normal, Eco, Sport đều có mặt. Chế độ Snow trên bản 1 cầu sẽ tối ưu độ bám đường trong điều kiện đường phủ tuyết, còn chế độ Trail kết hợp với hệ dẫn động AWD sẽ phân bổ lực kéo giữa các bánh xe trong điều kiện địa hình phức tạp. Màn ra mắt chính thức của Toyota Urban Cruiser dự kiến diễn ra tại triển lãm Brussels Motor Show 2025 vào tháng 1 năm sau tại Bỉ. Theo kế hoạch, hãng xe Nhật Bản sẽ có tổng cộng 15 mẫu xe "không phát thải" trong dải sản phẩm của mình vào năm 2026, bao gồm 6 ô tô thuần điện dùng nền tảng chuyên dụng.