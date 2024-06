Toyota thắng lớn trong xếp hạng xe đa dụng cỡ nhỏ, Raize lần đầu góp mặt

Mẫu B-SUV Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Trong đó, 3 phiên bản đầu có giá bán từ 559-680 triệu đồng. Riêng bản cao nhất Ultimate dự kiến sẽ về Việt Nam trong tháng 6 và chưa được công bố giá. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

4. KIA Seltos: 481 chiếc

Mẫu B-SUV này có doanh số 481 chiếc trong tháng 5, tăng nhẹ 1,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với tháng 5/2023. Doanh số này giúp Seltos tăng 1 bậc trong top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, KIA Seltos đã bán ra tổng cộng 2.020 chiếc, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Cuối tháng 3 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Theo đó, mẫu xe mới có 4 phiên bản (AT, Luxury, Premium, GT-line) chỉ sử dụng một loại dung tích động cơ 1.5L thay vì 2 tùy chọn 1.4L và 1.6L như bản cũ. Giá bán của các phiên bản dao động 599-799 triệu đồng.

5. Toyota Raize: 433 chiếc

Toyota Raize là cái tên lần đầu góp mặt ở top xe đa dụng bán chạy trong năm 2024 và cũng là đại diện duy nhất của phân khúc SUV cỡ A. Tháng 5 vừa qua, đã có 433 chiếc Raize được bán ra, tăng 46,7% so với tháng 4 nhưng vẫn giảm nhẹ 2% so với tháng 5/2023. Doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024 của Raize đạt 1.564 chiếc, giảm tới 40,5% so với cùng kỳ.