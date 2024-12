Top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy tháng 11: Honda City bứt tốc, vượt Toyota Vios

Bảng xếp hạng top xe sedan giá rẻ tháng 11/2024 có sự xáo trộn đáng kể khi Honda City bất ngờ vượt qua các đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent để nắm giữ ngôi đầu. Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng số bán hàng của nhóm xe sedan của các thành viên trong tháng 10/2024 đạt 7.086 xe, tăng mạnh 27,2% so với tháng trước. Còn theo công bố riêng của Hyundai Thành Công (TC Motor), tổng lượng số xe sedan bán ra trong tháng 11/2024 đạt 2.274 xe, cũng tăng mạnh 38,4% so với tháng trước. Đáng chú ý, tháng 11 là tháng cuối cùng khách hàng được hưởng 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Vì vậy, tâm lý mua xe chạy thuế được thể hiện khá rõ ràng khi 3/5 mẫu xe dẫn đầu đều vượt ngưỡng 2.000 xe bán ra trong tháng. Dưới đây là thống kế số lượng xe bán ra phân khúc sedan cỡ B giá rẻ tại Việt Nam trong tháng 11/2024: 1. Honda City: 2.327 xe Hết tháng 11/2024, doanh số bán hàng của Honda City đạt 2.327 xe, tăng 36,2% so với tháng trước đó (1.670 xe). Đây là tháng bán hàng tốt nhất của mẫu xe này trong 11 tháng đã qua của năm 2024, chỉ đứng sau doanh số kỷ lục được thiết lập vào tháng 4/2022 (3.013 xe). Kết quả này còn giúp cho mẫu xe sedan cỡ B của Honda tăng trưởng mạnh tới 157,2 % so với tháng 11/2023. Nhờ đó, Honda City đã vượt qua được đối thủ đồng hương Toyota Vios để vươn lên xếp đầu trong top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng. Doanh số lũy kế 11 tháng của mẫu xe này đã đạt 10.068 xe, tăng 20 % so với cùng kỳ năm ngoái. Honda City được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng tính năng ADAS tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản (G, L và RS). Giá xe dao động từ 499-569 triệu đồng. 2. Toyota Vios: 2.137 xe Doanh số bán hàng tháng 11/2024 của Toyota Vios cũng rất ấn tượng khi đạt 2.137 xe, tăng 21,6% so với tháng trước đó (1.757 xe) đồng thời cũng tăng 37,3% so với tháng 11/2023. Tuy nhiên, từng đó vẫn chưa đủ để mẫu xe của Toyota xếp ngôi đầu khi đối thủ Honda City đã có một tháng bán hàng với doanh số ấn tượng. Lượng xe Vios lũy kế 11 tháng của năm 2024 đạt 12.706 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, dù tạm mất vị trí bán chạy nhất phân khúc trong tháng nhưng Toyota Vios vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trong top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất năm 2024 tính đến hết tháng 11. Giá bán của Toyota Vios dao động từ 458-545 triệu đồng dành cho các phiên bản E MT, E CVT và G CVT. Xe được trang bị động cơ 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT. 3. Hyundai Accent: 2.052 xe Khép lại tháng 11/2024, doanh số bán hàng của Hyundai Accent đã đạt 2.052 xe, tăng mạnh 44% so với tháng trước (1.425 xe) và tăng 21,7% so với tháng 11/2023. Thế nhưng, trước hai đối thủ Nhật Bản cũng có màn bức tốc về doanh số, Hyundai Accent buộc phải ở vị trí thứ 3 liên tiếp trong 2 tháng gần nhất. Tính lũy kế 11 tháng năm 2024, Hyundai Accent bán được tổng số 11.677 xe, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời kết quả này vẫn đủ giúp cho mẫu xe của Hyundai xếp trên đối thủ Honda tính theo toàn năm. Hyundai Accent thế hệ mới được giới thiệu vào tháng 5 năm nay tại Việt Nam. Xe được trang bị động cơ mới 1.5L đi kèm hộp số vô cấp IVT hoặc số sàn 6 cấp. Mẫu xe có 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp) với giá dao động từ 439-569 triệu đồng. 4. Mazda2: 484 xe Hết tháng 11/2024, đã có 484 xe Mazda2 được bán ra thị trường, tăng nhẹ 9,5% so với tháng trước (442 xe) và tăng đến 50% so với tháng 11/2023. Doanh số lũy kế 11 tháng đã qua của Mazda2 đạt 4.550 xe, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. So với các đối thủ xếp trên đều được lắp ráp trong nước, Mazda2 được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản AT, Luxury và Premium. Xe có 2 tùy chọn biến thể sedan và hatchback, đi kèm trang bị động cơ 1.5 cùng hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe sedan cỡ B này hiện có giá bán dao động từ 408-544 triệu đồng. 5. Mitsubishi Attrage: 246 xe Lượng xe Mitsubishi Attrage trong tháng 11/2024 chỉ đạt 246 xe và là mẫu xe duy nhất trong top 5 xe sedan giá rẻ có doanh số giảm 5,4% so với tháng trước (260 xe). So với tháng 11/2023, kết quả này còn giảm 42%. Doanh số lũy kế 11 tháng của mẫu xe này hiện cũng mới chỉ đạt 2.327 xe, bằng đúng lượng xe Honda City bán trong tháng 11. Dù sao, điều đó vẫn giúp cho Attrage đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng top xe sedan giá rẻ. Mitsubishi Attrage hiện hành được nhập khẩu từ Thái Lan và bắt đầu vào Việt Nam năm 2017. Xe có 3 phiên bản Attrage MT (số sàn), Attrage CVT (số tự động), Attrage CVT Premium (bản cao cấp) với giá dao động từ 380-490 triệu đồng, là mức rẻ nhất phân khúc.