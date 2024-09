Top 3 xe SUV được người tiêu dùng Việt Nam mua nhiều nhất hiện nay

Phân khúc xe SUV đang được người tiêu dùng tại Việt Nam quan tâm nhất hiện nay và dưới đây là 3 mẫu SUV có doanh số cao nhất từ đầu năm 2024 đến hiện tại. Trong vài năm trở lại đây, phân khúc SUV gầm cao, đa dụng đã trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng Việt Nam, minh chứng rõ ràng qua doanh số tăng trưởng mạnh mẽ, vượt xa các mẫu sedan gầm thấp. SUV không chỉ chiếm cảm tình nhờ thiết kế bề thế, ngoại hình ấn tượng, mà còn bởi khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình, không gian nội thất rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng,... Đây đều những yếu tố lý tưởng về một mẫu xe phục vụ cho cả gia đình và công việc. Dưới đây là ba mẫu xe SUV bán chạy nhất kể từ đầu năm đến hết tháng 8/2024, được người tiêu dùng Việt Nam tin chọn: Mitsubishi Xforce: Doanh số 8.142 xe Mitsubishi Xforce đã nhanh chóng khẳng định sự thành công tại thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024. Chỉ sau 8 tháng, Xforce đã vượt qua đối thủ Mazda CX-5, mẫu SUV bán chạy nhất trước đó, để vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV. Mitsubishi Xforce. Ảnh: Chí Tâm Nằm trong phân khúc SUV hạng B, Xforce đối đầu với những tên tuổi lớn như Hyundai Creta, KIA Seltos và Toyota Yaris Cross. Điểm mạnh của mẫu xe này nằm ở thiết kế độc đáo, phong cách thời thượng, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành đáng tin cậy, giúp nhanh chóng thu hút sự yêu thích của khách hàng. Về vận hành, Xforce được trang bị động cơ xăng 1.5L tương tự như Xpander, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Mặc dù không phải động cơ mạnh nhất trong phân khúc nhưng hộp số CVT đã được Mitsubishi tinh chỉnh để mang lại cảm giác tăng tốc mượt mà, mạnh mẽ ngay ở dải tốc độ thấp. Mitsubishi Xforce hiện được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản: GLX, Exceed, Premium và Ultimate, với mức giá từ 599 triệu đến 705 triệu đồng. Mazda CX-5: Doanh số 7.384 xe Mazda CX-5 từng là mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc xe gầm cao trước khi bị Mitsubishi Xforce "soán ngôi". Dù vậy, CX-5 vẫn là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng C ở thời điểm hiện tại. Trong phân khúc, Mazda CX-5 cạnh tranh với các đối thủ như: Hyundai Tucson, KIA Sportage, MG HS, Ford Territory,... Dù sau nhiều năm vẫn không thay đổi quá nhiều về thiết kế tổng thể nhưng CX-5 vẫn được người dùng đánh giá cao bởi sự sang trọng, tinh tế trong thiết kế KODO. Thiết kế này cũng góp phần giúp Mazda CX-5 ít bị lỗi thời so với các mẫu xe thay đổi thiết kế liên tục. Mazda CX-5. Ảnh: KIA Việt Nam CX-5 được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng: 2.0L và 2.5L. Động cơ 2.0L cung cấp công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200Nm, chủ yếu cho các phiên bản dẫn động cầu trước. Trong khi đó, động cơ 2.5L mạnh mẽ hơn với công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252Nm, dành cho các phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mazda Việt Nam hiện đang phân phối 7 phiên bản CX-5. Trong đó, 5 phiên bản sử dụng động cơ 2.0L có giá từ 749-869 triệu đồng, gồm: Deluxe, Luxury, Premium, Premium Sport và Premium Exclusive. Hai phiên bản sử dụng động cơ 2.5L là Signature Sport và Signature Exclusive, với giá từ 959-979 triệu đồng. Ford Everest: Doanh số 6.205 xe Mặc dù chưa từng trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam nhưng Ford Everest hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng D tới thời điểm này. Ford Everest Sport. Ảnh: Ford Việt Nam So với những đối thủ trong phân khúc như: Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu Mu-X,... thì Ford Everest được đánh giá cao về thiết kế tổng thể bệ vệ, cứng cáp và vạm vỡ cũng như không gian nội thất không kém phần hiện đại, cao cấp. Là mẫu SUV đích thực với khung gầm rời (body on frame), Ford Everest có khả năng vượt địa hình nổi trội hơn so với các mẫu xe hạng D sử dụng khung gầm liền (unibody) như: Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mazda CX-8, Peugeot 5008,... Ford Everest được trang bị động cơ dầu tăng áp dung tích 2.0L, công suất cao nhất lên tới 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh (phiên bản Titanium 4x4 và Platinum 4x4). Hiện, Ford Việt Nam chỉ còn phân phối 5 phiên bản Everest gồm: Ambiente 4x2, Sport 4x2, Titanium 4x2, Titanium 4x4 và Platinum 4x4 với giá bán dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Trước đó, Ford Việt Nam phân phối thêm phiên bản Everest Wildtrak nhưng hiện tại, phiên bản này đã không còn xuất hiện trên trang web chính thức của hãng. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!