Top 10 xe bán chậm nhất tháng 3/2025: Xe KIA áp đảo, Suzuki tạm thoát ế

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 3/2025 theo VAMA (chỉ tính các xe có phát sinh doanh số):

1. Honda Accord: 5 xe

Dù doanh số tăng trưởng 150% so với tháng trước (từ 2 lên 5 xe), Honda Accord vẫn là mẫu xe bán chậm nhất tháng 3/2025. So với tháng 3/2024, doanh số giảm tới 54,5% và lũy kế 3 tháng đầu năm chỉ đạt 12 xe, giảm hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp mức giảm giá lên tới 250 triệu đồng, điều này không giúp cho Honda Accord thoát khỏi vị trí "đội sổ" trên bảng xếp hạng. Mẫu sedan cỡ D của Honda vẫn gặp khó trong việc thu hút khách hàng do phần lớn xe tồn kho là đời 2023 - 2024 với trang bị thiếu cạnh tranh.

2. Toyota Land Cruiser: 6 xe

Toyota Land Cruiser là mẫu xe đứng thứ 2 trong danh sách 10 xe bán chậm nhất tháng 3 với 6 xe đã được bán, tăng 200% so với tháng trước (2 xe), nhưng vẫn giảm 68,4% so với tháng 3/2024. Kể từ đầu năm 2025, mẫu xe này đã bán được 25 xe, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán của Toyota Land Cruiser đã chạm ngưỡng 4,58 tỷ đồng sau khi tăng gần 300 triệu đồng trong tháng 3, nhưng sức mua vẫn tăng trưởng, cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với mẫu xe này khá cao.

3. Mazda6: 9 xe

Mazda6 tiếp tục "lao dốc" khi doanh số bán hàng tháng 3 chỉ đạt 9 xe, giảm tới 43,8% so với tháng trước (16 xe) và giảm đến 76,3% so với tháng 3/2024. Doanh số lũy kế 3 tháng đầu năm nay cũng chỉ đạt 52 xe, giảm 50,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mazda6 đang có giá bán rẻ nhất phân khúc sedan cỡ D, chỉ từ 769-899 triệu đồng. Mẫu xe này cũng đã tồn tại 12 năm trên thị trường và lần cập nhật gần nhất cũng đã cách đây 5 năm. Việc chậm cập nhật cùng với xu hướng chuộng xe gầm cao khiến sức hút đối với mẫu sedan cỡ D của Mazda giảm mạnh.

4. KIA Soluto: 20 xe

Trở lại bảng xếp hạng sau một tháng vắng bóng, KIA Soluto ghi nhận doanh số với 20 xe bán ra trong tháng 3, giảm 20% so với tháng trước (25 xe) và giảm 37,5% so với tháng 3/2024. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, mẫu xe sedan cỡ B của KIA mới bán được 68 xe, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc đua tranh với các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent nhờ giá bán tiệm cận với phân khúc xe hạng A, nhưng thành công đã không đến với KIA Soluto. Mẫu sedan cỡ B này vẫn chưa có bản nâng cấp nào kể từ khi ra mắt năm 2019

5. Mitsubishi Pajero Sport: 22 xe

Kết thúc tháng 3/2025, doanh số bán hàng của Mitsubishi Pajero Sport đã đạt 22 xe, tăng gấp 2,5 lần so với tháng trước (9 xe) nhưng vẫn giảm 45% so với tháng 3/2024. Từ đầu năm đến nay, mẫu xe SUV cỡ trung này mới bán được 48 xe, giảm 74,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, Mitsubishi Pajero Sport đã liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng xe bán chậm nhất tháng trong Quý 1/2025. Xe được nâng cấp từ năm 2021, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại, các xe VIN 2023 đang được xả hàng với giảm từ 224 - 285 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn 906 triệu đồng - 1,080 tỷ đồng.

6. Toyota Alphard: 24 xe

Toyota Alphard đã có tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận sức mua tốt khi bán được 22 xe, tăng 60% so với tháng trước và tăng mạnh 140% so với tháng 3/2024. Doanh số cộng dồn 3 tháng đầu năm 2025 đạt 53 xe, tăng 179% so với cùng kỳ năm ngoái.

Alphard hiện đang là mẫu xe có giá bán cao thứ 2 trong dải sản phẩm của Toyota tại Việt Nam, từ 4,37-4,475 tỷ đồng, nên sự hiện của mẫu xe MPV cỡ lớn này trong danh sách xe bán chậm có thể chưa phản ánh đúng nhu cầu của thị trường khi tập khách hàng ở phân khúc này tương đối hẹp.

7. Isuzu mu-X: 26 xe

Isuzu mu-X vẫn nằm trong nhóm xe bán chậm nhất tháng dù doanh số đã cải thiện đáng kể với 26 xe đã bán ra trong tháng 3/2025, tăng 117% so với tháng trước (12 xe) và tăng tới 160% so với tháng 3/2024. Tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2025 của mẫu xe SUV này đạt 64 xe, tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Isuzu mu-X thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 1.9L tăng áp đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Xe có 4 phiên bản tùy chọn với giá bán niêm yết từ 910 triệu đồng đến 1,125 tỷ đồng.

8. KIA K5: 27 xe

Trong tháng 3/2025, KIA K5 đã có dấu hiệu hồi phục khi gần 240% so với tháng trước (8 xe), đạt 27 xe và tăng nhẹ 12,5% so với tháng 3/2024. Nhưng tính từ đầu năm đến nay, mẫu xe sedan này mới bán được 49 xe, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với Honda Accord, KIA K5 cũng là cái tên quen thuộc trong danh sách top 10 xe bán chậm từ tháng 2 năm ngoái cho đến hiện tại. Thực tế, thị trường đang dần chuyển hướng sang xe gầm cao khiến cho sức mua ở phân khúc xe sedan cỡ D nói chung và mẫu KIA K5 bị ảnh hưởng rõ rệt.

9. Ford Explorer: 28 xe

Sau 3 tháng vắng bóng trên bảng xếp hạng, Ford Explorer đã quay trở lại danh sách với 28 xe bán ra. So với tháng trước, kết quả này tăng nhẹ 7,7% nhưng vẫn giảm mạnh 55,6% so với tháng 3/2024. Doanh số cộng dồn kể từ đầu năm 2025 của mẫu xe này đạt 107 xe, giảm 47,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Explorer tại Việt Nam hiện nay chỉ có 1 phiên bản Limited duy nhất sử dụng động cơ 2.3 Ecoboost AT 4WD. Giá xe Ford Explorer được niêm yết ở mức 2,099 tỷ đồng để cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado.

10. KIA Morning: 31 xe

Kết thúc tháng 3/2024, chỉ có 31 xe KIA Morning được giao tới tay khách hàng, giảm 44,6% so với tháng trước (56 xe), đồng thời giảm 57,5% so với tháng 3/2024. Kết quả này khiến KIA Morning có lần thứ 2 lọt vào danh sách xe bán chậm nhất tháng kể từ khi được bán trên thị trường. Doanh số 3 tháng đầu năm 2025 của KIA Morning đạt 119 xe, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự hiện diện của KIA Morning trong danh sách xe bán chậm cũng phản ánh sức hút của người tiêu dùng đối với phân khúc xe đô thị hạng A đang mất dần, nhất là khi các mẫu xe gầm cao hạng A ngày càng được ưa chuộng.

(*) Danh sách này được phân tích, tổng hợp từ báo cáo của VAMA và Hyundai thuộc TC Motor. Các hãng xe ngoài VAMA không công bố thông tin.