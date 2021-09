Top 10 thực phẩm chống lão hóa, giúp bạn có làn da đẹp

Nghiên cứu mới hơn cho thấy một số chủng lợi khuẩn có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thương da do tia cực tím gây ra. Các chủng khác đã được chứng minh là giúp duy trì độ pH của da thấp hơn (da lão hóa có độ pH cao hơn) hoặc loại bỏ các gốc tự do có hại.

Lựu và quả mâm xôi chứa nhiều axit ellagic, một hợp chất mà nghiên cứu cho thấy có thể giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn một cách tự nhiên. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Experimental Dermatology cho thấy axit ellagic ngăn ngừa sự phân hủy collagen làm săn chắc da và cũng ngăn ngừa một số chứng viêm do tia cực tím gây ra. Do đó, axit ellagic có thể làm chậm chuỗi phản ứng lão hóa da xảy ra do tình trạng viêm.

Nước hầm xương chứa lượng collagen dồi dào và đó là lý do tại sao bạn sẽ muốn thêm nó vào chế độ ăn uống của mình để có làn da tươi trẻ hơn. Mặc dù hầu hết các nghiên cứu là trên động vật, không phải con người, kết quả cho thấy rằng việc tiêu thụ collagen có thể làm tăng một số loại collagen của da và cũng làm giảm một loại enzyme phân hủy collagen.

Tiêu thụ collagen cũng có thể giúp làm giảm tình trạng da khô do ánh nắng mặt trời. Thịt cũng rất giàu collagen. Ngoài ra, các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam quýt, kiwi và ớt chuông cũng rất quan trọng đối với việc sản xuất collagen.

Những loại omega-3 có lợi trong cá hồi và các loại cá béo khác như cá ngừ và cá mòi có thể giúp bạn trông trẻ trung hơn so với tuổi thực. Nghiên cứu chỉ ra rằng omega-3 ngăn chặn tình trạng viêm bùng phát trên da sau khi tiếp xúc với tia cực tím. Nó cũng hoạt động giống như một loại kem chống nắng tự nhiên, giúp ngăn ngừa cháy nắng. Omega-3 không chỉ có lợi cho làn da mà còn tốt cho tim mạch của bạn.

Bài viết mang tính chất tham khảo.

