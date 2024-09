Top 10 loài động, thực vật kỳ lạ mà có lẽ bạn chưa từng nghe tên

Thế giới chúng ta đang sống là một nơi tuyệt đẹp và kỳ lạ được bao quanh bởi những loài động, thực vật độc nhất vô nhị. Nhiều loài trong số này cực kỳ hiếm và khó bắt gặp. Tuyển tập những loài động, thực vật cực hiếm gặp trên Trái đất 1. Chim sáo đá thạch anh tím

Chim sáo đá thạch anh tím còn được gọi phổ biến là "chim sáo đá màu mận". Chim sáo đá thạch anh tím là một loài có nguồn gốc từ Châu Phi nhiệt đới, con đực của loài này được biết đến với bộ lông màu tím và chàm với một chút xanh lục và nâu. Chim sáo đá thạch anh tím là một loài đặc biệt, đáng để chiêm ngưỡng bởi màu sắc thạch anh tím nổi bật của nó. Chim sáo đá thạch anh tím còn được gọi phổ biến là "chim sáo đá màu mận" hoặc "chim sáo đá tím". Loài chim này có nguồn gốc từ Châu Phi nhiệt đới và được biết đến với bộ lông màu tím và chàm với một chút xanh lục và nâu. Lông của loài chim này giống như một dải ngân hà có các đặc điểm óng ánh do cấu trúc vi mô của chúng. Cấu trúc vi mô của lông vũ khúc xạ ánh sáng giống như một lăng kính thể hiện sự hỗn loạn của màu sắc. Chỉ những con đực mới có khả năng thể hiện đặc điểm nổi bật này trong khi con cái có màu nâu. Sự khác biệt kỳ lạ này giữa con đực và con cái của loài được cho là lưỡng hình giới tính. Đó là tình trạng hai giới của cùng một loài biểu hiện các đặc điểm khác nhau như kích thước, trọng lượng, màu sắc, dấu hiệu và hành vi. Trên thực tế, đây là loài quý hiếm, sống trên cây và không bao giờ tiếp xúc với mặt đất. 2. Mycena xanh

Mycena xanh còn được gọi là nấm đại dương. Mycena xanh, còn được gọi là "Pixie's Parasol", là một loại nấm xanh lục lam rực rỡ. Nó là một loại nấm nhỏ, được tìm thấy ở và xung quanh nước Úc. Còn có tên gọi khác là nấm đại dương, đây là một loài có nguồn gốc từ Úc và chỉ có thể phân biệt được bằng các đặc điểm cực nhỏ. Nó bao gồm hơn 33 loài với nhiều đặc điểm thể hiện sự phát quang sinh học tạo ra ánh sáng được gọi là "lửa cáo". Nấm đại dương xanh có tên gọi chính thức là Mycena pura hay còn gọi là Pixie's Parasol. Nó là một loại nấm nhỏ màu xanh lam có màu xanh lục lam rực rỡ. Các mũ của nấm có hình cầu, lan rộng thành một vết lồi rộng khi chúng trưởng thành và có vẻ nhầy nhụa. Nấm có thân dài và được gắn vào bề mặt gỗ bằng một đĩa phẳng màu trắng. Các mang nấm có màu trắng dính liền với mép màu xanh. Những cây nấm "ma thuật" này xuất hiện thành từng đàn nhỏ trên bề mặt gỗ, ẩm ướt. 3. Melanistic serval

Servals là một loài mèo hoang dã có nguồn gốc từ Châu Phi. Melanistic serval là một loài mèo hoang dã cực kỳ hiếm, chúng có nguồn gốc từ Châu Phi. Nó bắt nguồn từ tên gọi của nó là melanistic, một đột biến gen khiến nó có sắc tố sẫm màu khi so sánh với các đồng loại của nó. Servals là một loài mèo hoang dã có nguồn gốc từ Châu Phi. Chúng là những con mèo mảnh mai, có kích thước khá to lớn khi so sánh với mèo nhà và đặc trưng bởi bộ lông màu vàng với các sọc đen. Tuy nhiên, trong số chúng có một loài mèo đen hiếm gặp và khó nắm bắt được biết đến với cái tên melanistic serval. Loài động vật này được coi là mắc bệnh melanistic - một dạng đột biến gen khiến nó có màu tối hơn so với các đồng loại bình thường. Theo các nhà sinh vật học, loại đột biến di truyền này là rất hiếm trong số các loài động vật khiến nó trở nên độc nhất vô nhị. Không có nhiều thông tin về loài khó nắm bắt này. 4. Táo Black Diamond

Táo Black Diamond là giống táo quý hiếm thuộc họ Hoa Nâu. Táo Black Diamond có vỏ màu tím sẫm độc đáo. Đây là một giống táo quý hiếm được trồng ở vùng núi Tây Tạng. Táo Black Diamond là giống táo quý hiếm thuộc họ Hoa Nâu. Những quả táo có vỏ màu tím sẫm độc đáo và màu sắc được cho là do địa lý bản địa của chúng. Những quả táo có tên gọi như vậy là do kết cấu như sáp và ánh kim cương. Táo có nguồn gốc từ Nyingchi, một thành phố nhỏ ở Tây Tạng. 5. Hymenopus coronatus

Đây là một loài bọ ngựa có màu hồng và trắng tuyệt đẹp giống như những cánh hoa. Hymenopus coronatus là một loài bọ ngựa phong lan quý hiếm từ Malaysia. Chúng rất hiếm vì màu sắc tuyệt vời của chúng thu hút các loài chim và chúng thường không sống sót đến tuổi trưởng thành. Orchid mantis, hay còn gọi là Hymenopus coronatus, là một loài bọ ngựa có màu hồng và trắng tuyệt đẹp giống như những cánh hoa. Loài bọ ngựa quý hiếm giống hoa phong lan này được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á. Bọ ngựa phong lan được đặc trưng bởi màu sắc rực rỡ và nhanh chóng thích nghi với mọi điều kiện môi trường. Bọ ngựa là chuyên gia ngụy trang và bắt chước các bộ phận của hoa phong lan. Giống như chim sáo đá thạch anh tím, Hymenopus coronatus cũng thể hiện sự lưỡng hình giới tính như con đực có kích thước nhỏ hơn so với con cái. Bọ ngựa phong lan là loài yêu thích của những người nuôi côn trùng nhưng rất hiếm và có giá vô cùng đắt đỏ. 6. Cự đà tê giác

Loài này được đặt theo đặc điểm xương mọc trên mõm giống như sừng của tê giác. Cự đà tê giác là một loài thằn lằn có nguồn gốc từ Đảo Hispaniola thuộc Caribe (Haiti và Cộng hòa Dominica). Loài này được đặt theo đặc điểm xương mọc trên mõm giống như sừng của tê giác. Loài cự đà này có thân hình nặng nề và có màu xám từ xám đến xanh ô liu. Con đực có sừng lớn hơn so với con cái. Những con cự đà độc đáo này chủ yếu sống trong các bụi cây lộ thiên, đá và các nhóm cây bụi rậm rạp. Chúng dành phần lớn thời gian hoạt động trong ngày bằng cách leo lên các khe đá và đào hang. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ nhưng chúng là động vật ăn cỏ vô hại và chế độ ăn của chúng bao gồm trái cây, lá và hoa. 7. Thằn lằn cá sấu Mexico

Những con thằn lằn có nhiều màu sắc tùy thuộc vào ánh sáng UVB mà chúng tiếp xúc. Thằn lằn cá sấu Mexico còn được gọi là thằn lằn cá sấu sống được mô tả bởi Edward Drinker Cope, một nhà chăn nuôi người Mỹ, vào năm 1864. Những con thằn lằn có nhiều màu sắc tùy thuộc vào ánh sáng UVB mà chúng tiếp xúc. Con thằn lằn chuyển sang màu xanh lá cây rực rỡ khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời tự nhiên nhưng xuất hiện màu xanh mòng két sáng khi đặt dưới ánh sáng UVB. Thằn lằn trưởng thành dài 12 inch và sở hữu chiếc đuôi mảnh mai chiếm gần một nửa chiều dài của chúng. Chúng là loài di chuyển chậm chạp và có xu hướng cắn khi bị đe dọa. 8. Cá mắt trống Cá mắt trống có tên gọi tiếng Anh là Barreleye fish hay Macropinna microstoma là một loài cá có vẻ ngoài độc đáo vừa được các nhà khoa học tìm thấy. Kỳ lạ là cá mắt trống có một cái đầu trong suốt, có thể nhìn thấy rõ mọi cơ quan bên trong của nó.

Đầu của cá mắt trống trong suốt và có thể nhìn thấy các bộ phận bên trong. (Ảnh: Pixabay) Thế nhưng điểm đặc biệt của cá mắt trống không chỉ ở cái đầu mà còn là đôi mắt hình ống của chúng. Nguyên nhân là bởi chúng sống ở vùng biển sâu từ 600-800m, nơi không ánh sáng không chiếu tới được nên đôi mắt đã phát triển trở nên cực nhạy để phát hiện ra con mồi. Đôi mắt hình ống của chúng có thể quay từ dạng nằm ngang sang thẳng đứng và nằm trong một bộ phận hình khiên chứa đầy dịch lỏng trong suốt trên đầu. Khi nó hướng mắt lên trên, nó có thể nhìn xuyên qua cái đầu trong suốt của mình để tìm kiếm con mồi. Trong làn nước biển, đôi mắt của cá mắt trống phát ra tia sáng màu xanh lá cây rất đẹp mắt. 9. Bọ Picasso

Bọ Picasso có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng khi tới gần lại có mùi khó chịu. (Ảnh: Pixabay) Bọ Picasso hay còn được gọi là bọ Zulu hud là một loài côn trùng thuộc nhóm Sphaerocoris annulus. Chúng sống chủ yếu ở Châu Phi và được tìm thấy ở sa mạc Sahara nóng bỏng. Sở dĩ loài bọ này được đặt tên theo tên của danh họa Picasso bởi những màu sắc sặc sỡ trên cơ thể. Theo các nhà khoa học, bọ Picasso sử dụng màu sắc để phát ra lời cảnh báo những kẻ săn mồi nên tránh xa mình. Bọ Picasso dù được mệnh danh là một trong những loài côn trùng đẹp nhất nhưng thực chất chúng vẫn có họ hàng với bọ xít nên có thể toát ra mùi vô cùng khó chịu. 10. Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian Nhìn từ xa, chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian rực rỡ như một vũ công trong lễ hội Carnaval vậy. Với chiếc mào nhiều màu sắc, chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng vàng xếp hạng những chú chim có bộ lông đẹp nhất thế giới.

Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian có chiếc mào rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: Pixabay) Mô tả khoa học của chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian lần đầu được công bố vào năm 1776 bởi nhà động vật học người Đức Philipp Ludwig Statius Müller. Nhà khoa học này đã đặt cho chúng cái tên coronatus, theo tiếng Latinh nghĩa là vương miện, xuất phát từ chiếc mào trên đầu chúng. Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian sống chủ yếu ở Nam Mỹ. Chúng được thành 2 phân loài, trong đó, một loài sống ở dãy Andes thuộc lãnh thổ từ Colombia đến Venezuela và Peru, loài còn lại – ở Venezuela, Guiana và Brazil. Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian có chiều dài từ 15 đến 17,5 cm. Chúng thường làm tổ trên cây, gần mặt nước để tránh kẻ thù. Thức ăn của chúng thường là các loại côn trùng. Theo PNVN/Tổ Quốc