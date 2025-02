Tổng thống Trump sa thải chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

"Tôi muốn cảm ơn tướng Charles 'CQ' Brown vì ông ấy đã phục vụ đất nước hơn 40 năm, bao gồm việc đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân hiện tại. Ông là một quý ông lịch thiệp và là một nhà lãnh đạo xuất chúng, và tôi mong ông và gia đình ông có một tương lai tươi sáng", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng thể hiện hoài nghi về ông Brown trước khi lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ của ông Hegseth là thực hiện chương trình nghị sự mà Tổng thống Trump đề ra, bao gồm loại bỏ các sáng kiến ​​về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong quân đội.

Trong cuốn sách gần đây nhất của mình, ông Hegseth nêu câu hỏi rằng liệu ông Brown có được nhận vị trí này nếu ông không phải là người da đen không.

"Có phải vì màu da của ông ấy không? Hay vì kỹ năng của ông ấy? Chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng luôn nghi ngờ - điều này có vẻ không công bằng với CQ. Nhưng vì ông ấy đã biến vấn đề chủng tộc thành một trong những tấm danh thiếp lớn nhất của mình, nên nó thực sự không quan trọng lắm", ông Hegseth viết trong cuốn sách The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free xuất bản năm 2024.