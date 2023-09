Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Nội Bài, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Khoảng 15 giờ 45 phút chiều 10-9, chuyên cơ đưa Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội.



Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.