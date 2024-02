Tổng hợp tin bóng đá ngày 26/02/2024: Mbappe nhận trừng phạt, bị khán giả quay lưng

Trong trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla tại La Liga mới đây, Sergio Ramos đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV của Los Blancos. Trước khi trận đấu bắt đầu, BTC sân Santiago Bernabeu đã tri ân cựu sao của mình bằng cách dành 30 giây để tuyên dương bảng thành tích đồ sộ của Ramos trong sự hò reo của CĐV.

Ramos cùng bộ sựu tập danh hiệu trong màu áo Real Madrid tại buổi họp báo chia tay đội bóng (Ảnh: AS)

Đồng thời, cầu thủ sinh năm 1986 luôn nhận được những tràng pháo tay ở mỗi lần chạm bóng trong sân. Người hâm mộ cũng hát tặng riêng Ramos vào phút 92:48 để tri ân bàn thắng tạo nên LA Decima của cầu thủ này.

Liverpool giành Cup Liên đoàn Anh

Trận chung kết Cup Liên đoàn Anh giữa Chelsea vs Liverpool diễn ra hấp dẫn và kịch tính ngay từ đầu. The Kop là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng The Blue cũng có những pha phản đòn mẫu mực, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi.

Hai đội phải bước vào hiệp phụ để tìm ra người chiến thắng. Và Liverpool là đội đã quyết định được trận đấu này, Van Dijk chọc thủng lưới Chelsea bằng pha đánh đầu hiểm hóc khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Chung cuộc, Liverpool là đội giành chiến thắng.

Van Dijk ghi bàn thắng quyết định đưa Liverpool lên ngôi vô địch (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này giúp Liverpool lần thứ 10 giành Cup Liên đoàn Anh, duy trì vị thế giàu truyền thống nhất giải. Đây cũng là danh hiệu thứ 51 của đội bóng vùng Merseyside, và là thứ tám dưới thời Jurgen Klopp.

Xabi Alonso đạt thỏa thuận rời Leverkusen