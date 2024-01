Tổng hợp tin bóng đá ngày 16/1: Jose Mourinho lần thứ 6 bị sa thải

HLV Jose Mourinho bị sa thải; Messi đi vào lịch sử FIFA sau khi thắng The Best 2023; CĐV Real đòi đuổi Modric và Valverde vì bầu cho Messi tại The Best; Tuyên bố sốc về cái chết của Maradona... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

HLV Jose Mourinho bị sa thải Theo thông báo mới nhất từ AS Roma, đội bóng nước Ý xác nhận việc sa thải HLV Jose Mourinho và ban huấn luyện Trang chủ của CLB viết: “Chúng tôi thay mặt cho tất cả thành viên tại ban lãnh đạo AS Roma gửi lời cảm ơn đến Jose Mourinho vì niềm đam mê và nỗ lực của anh ấy kể từ khi anh ấy đến làm việc tại câu lạc bộ... Nhưng chúng tôi tin rằng sự thay đổi ngay lập tức là vì lợi ích tốt nhất của câu lạc bộ là điều cần thiết vào lúc này. Chúng tôi chúc Jose Mourinho và các trợ lý của anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất với những nỗ lực trong tương lai”. HLV Mourinho bị sa thải (Ảnh: AS Roma) Đây là thông tin vô cùng bất ngờ ở thời điểm này. Theo trang Football Iatalia, AS Roma chia tay HLV Mourinho vì những mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng và chuỗi kết quả không tốt gần đây. Chỉ trong vòng 1 tháng, AS Roma đã rơi từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 9 tại Serie A. Mourinho được công bố là HLV của AS Roma vào tháng 5 năm 2021. Ông đã dẫn dắt đội vô địch Conference League và đi đến trận chung kết Europa League vào mùa trước. Messi đi vào lịch sử FIFA sau khi thắng The Best 2023 Với chiến thắng ở The Best 2023, Messi đã tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. "El Pulga" hiện đang là cầu thủ duy nhất sở hữu 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của giải thưởng FIFA này. Messi từng chiến thắng vào các năm 2019 và 2022. Siêu sao người Argentina cũng trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công được danh hiệu The Best sau Ronaldo (2016, 2017) và Lewandowski (2020, 2021). Thierry Henry nhận giải thay Messi tại The Best 2023 (Ảnh: Getty) Với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2023, Messi được xướng tên trong đội hình tiêu biểu của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) năm nay. Điều này giúp M10 nối dài thêm kỷ lục của chính mình ở hạng mục này lên con số 17 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất năm, hơn 2 lần so với người xếp sau là Ronaldo. Xem thêm: Messi đi vào lịch sử FIFA sau khi thắng The Best 2023 trước Haaland CĐV Real đòi đuổi Modric và Valverde vì bầu cho Messi tại The Best Với tư cách của đội trưởng tuyển Croatia và Uruguay, Luka Modric và Federico Valverde dành vị trí số một cho Messi tại cuộc đua The Best 2023. Hai lá phiếu của Modric và Valverde đã góp phần giúp "El Pulga" đánh bại Haaland để giành giải Cầu thủ hay nhất trong năm thứ 2 liên tiếp. Modric và Valverde bị CĐV đuổi khỏi Real vì bầu cho Messi (Ảnh: Getty) Động thái của Modric và Valverde làm nhiều CĐV Real không hài lòng. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời bình luận ác ý, đòi đuổi 2 ngôi sao này khỏi sân Bernabeu. "Sao lại bầu cho Messi, tôi ghét 2 người", một CĐV bức xúc. "Hãy biến khỏi Real Madrid", một bình luận chỉ trích khác. Xem thêm: CĐV Real đòi đuổi Modric, Valverde vì bầu cho Messi tại The Best Tuyên bố sốc về cái chết của Maradona Con trai của huyền thoại Diego Maradona đã khẳng định cha mình bị giết. Diego Armando nói với Mediaset: "Đang có một cuộc điều tra mở. Tôi tin rằng chuyện này lẽ ra không nên kết thúc như vậy....Họ đã giết cha tôi. Việc của tôi không phải là nói ai đã làm việc đó, tôi có ý riêng nhưng không thể nói ra". Diego Maradona qua đời vào tháng 11 năm 2020, nguyên nhân được cho là do suy tim và phù phổi (Ảnh: Getty) Các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tham gia điều trị cho Maradona hiện đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội giết người tại tòa án Argentina. Xem thêm: Con trai Diego Maradona: 'Họ đã giết cha tôi' Tiền đạo Barca dọa đánh sao Real Movistar vừa đăng đoạn video phản ứng của dàn cầu thủ ở khu kỹ thuật của Barca khi chứng kiến màn ăn mừng đầy khiêu khích của Vinicius Junior. Tiền đạo Ferran Torres quay sang nói với đồng đội cùng vẻ bực tức rằng: "Vinicius thử đứng trước mặt tôi xem. Tôi thề sẽ tát vỡ mặt hắn, bẻ hắn làm đôi". Torres tỏ ra khó chịu trước màn khiêu khích của Vinicius (Ảnh: Internet) Trước đó, Vinicius Jr làm CĐV Barca "ngứa mắt" vì cười khoái chí sau khi khiến Ronald Araujo bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ 2. Khi bị người hâm mộ đối thủ la ó, cầu thủ người Brazil đã giơ hai tay, một bên 4 ngón, bên còn lại một ngón để nhắc nhở CĐV Barca về tỷ số trận tranh Siêu cúp. Ronaldo động viên bản thân sau khi Messi giành The Best Cristiano Ronaldo đăng bài động viên bản thân nỗ lực và được nhiều người hâm mộ tán thưởng, vài giờ sau khi FIFA trao giải The Best 2023 cho Lionel Messi. Ronaldo đăng bài, thúc giục bản thân làm việc sau khi Messi giành giải The Best 2023. (Ảnh: Instagram) Trên Instagram, Ronaldo đăng ảnh chụp trong màu áo Al Nassr. Cầu thủ người Bồ Đào Nha viết: "Trở lại để chinh phục nhiều hơn!", kèm biểu tượng gồng bắp tay. Chỉ sau vài tiếng, bài đăng của Ronaldo thu hút hơn 4,2 triệu lượt thích, trong đó có nhiều bình luận nhắc đến việc FIFA gây tranh cãi khi trao giải Cầu thủ hay nhất năm 2023 cho Messi. Xem thêm: Ronaldo động viên bản thân sau khi Messi giành The Best Chủ mới lần đầu lên tiếng về mục đích mua lại MU Jim Ratcliffe thề rằng ông không cố gắng kiếm tiền từ MU và cam kết đưa những ngày vinh quang trở lại Old Trafford trong cuộc gặp gỡ với nhóm cổ động viên "Quỷ đỏ". Ông nói: "Tôi không ở đây để kiếm tiền, tôi kiếm được rất nhiều từ công việc hàng ngày của mình. Mọi thứ ở MU cần phải tập trung một cách tàn nhẫn vào việc quan trọng là tạo ra một đội bóng giành chiến thắng trên sân". Sir Jim Ratcliffe là một người thật sự tâm huyết với MU và tạo nên sự tin lớn cho người hâm mộ CLB (Ảnh: Getty) Đây là thông tin rất đáng mừng với các fan của MU, bởi khi đội bóng được quản lý dưới bàn tay của một người thực sự tâm huyết, ngày mà đội bóng trở lại với ánh hào quang xưa có lẽ đã ở ngay trước mắt của người hâm mộ sau chuỗi dài những sự thất vọng và bầu không khí cực kỳ u ám tại Old Trafford.