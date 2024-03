Tổng hợp tin bóng đá ngày 13/03/2024: Sao trẻ Barca đi vào lịch sử Champions League

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông nói: "Những gì Arteta nói về băng ghế dự bị bằng tiếng Tây Ban Nha là anh ta đã xúc phạm gia đình tôi. Anh ấy nên tập trung vào việc huấn luyện đội của mình.”

HLV Conceicao khẳng định bị thuyền trưởng của Arsenal xúc phạm (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, HLV Arteta không muốn bình luận về cuộc tranh cãi này. Tuy nhiên, các nguồn tin của CLB cho biết ông đã phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc trên.

Tại họp báo, HLV Arteta chỉ chia sẻ về chiến thắng của 'Pháo thủ', ông nói: "Đó là một đêm kỳ diệu. Đó là những gì chúng tôi mong đợi trước một đối thủ khó nhằn. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng đẹp mắt. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi..."

Đội bóng của Neymar đi vào lịch sử bóng đá

Al Hilal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới thắng 28 trận chính thức liên tiếp sau khi vượt qua Al Ittihad 2-0 ở lượt về vòng tứ kết AFC Champions League.

Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ do CLB The New Saints của Xứ Wales thiết lập trong mùa 2016/17, khi họ thắng 27 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Al Hilal tạo nên lịch sử sau chiến thắng trước Al Ittihad ở tứ kết AFC Champions League (Ảnh: Getty)

Al Hilal chứng tỏ họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Ở giải VĐQG Saudi Arabia (SPL), Al Hilal nắm chắc ngôi đầu với 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai, Al Nassr. Đáng chú ý, Al Hilal lập kỷ lục thế giới mà không cần tới sự phục vụ của Neymar. Siêu sao người Brazil nghỉ thi đấu do chấn thương kể từ tháng 10/2023.

CĐV Al Nassr nổi giận với Ronaldo

Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với những pha bỏ lỡ của Ronaldo trong trận gặp Al Ain ở tứ kết lượt về AFC Champions League.