Tổng hợp tin bóng đá ngày 10/03/2024: Bruno Fernandes đi vào lịch sử MU

Sau chiến thắng này, Arsenal trở thành đội thứ tư trong lịch sử toàn thắng cả tám trận đầu Ngoại hạng Anh trong năm dương lịch, sau MU năm 2009, Liverpool năm 2020, Man City năm 2021 - cả ba đội đều đăng quang vào cuối mùa. Hiện thầy trò Arteta cũng dẫn đầu BXH với 64 điểm trước đại chiến Liverpool - Man City trên sân Anfield hôm nay.

Xem thêm: Arsenal lên đỉnh bảng Ngoại Hạng Anh

Neymar trở thành người thừa tại Al Hilal

Al Hilal vừa giành chiến thắng 3-1 trước Al Riyadh ở vòng 23 Saudi Pro League. Đây là trận thắng thứ 27 liên tiếp của đội bóng trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng kỷ lục thế giới do The New Saints của Xứ Wales thiết lập trong mùa 2016/17.

Theo Goal, Neymar đã trở thành người thừa tại CLB khi, Al Hilal đạt được thành tích này mà không cần tới sự phục vụ siêu sao người Brazil hiện đang nghỉ thi đấu do chấn thương kể từ tháng 10/2023.