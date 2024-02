Tổng hợp tin bóng đá ngày 05/02/2024: Hojlund ghi tên vào lịch sử MU và Ngoại hạng Anh

Hojlund ghi tên vào lịch sử MU và Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Rasmus Hojlund của MU mới đây đã ghi một dấu mốc đặc biệt với lịch sử Ngoại hạng Anh ngay trong ngày sinh nhật thứ 21. Cụ thể, với bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu vừa qua giúp Hojlund đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 4 lần ra sân liên tiếp ở Ngoại hạng Anh cho MU.

Hojlund đi vào lịch sử của MU và Ngoại hạng Anh sau khi ghi bàn ở 4 trận đấu liên tiếp (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, với việc ghi bàn trong ngày sinh nhật thứ 21 của mình, Hojlund cũng đã san bằng được một cột mốc đặc biệt khác. Theo Opta, số 11 của MU mới là cầu thủ thứ hai ghi bàn vào sinh nhật thứ 21 tại Ngoại hạng Anh. Người duy nhất trước đó từng làm điều này là Noel Whelan vào tháng 12 năm 1995.

Lộ diện SVĐ tổ chức trận chung kết FIFA World Cup 2026

FIFA xác nhận trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại SVĐ MetLife ở New York/New Jersey, Mỹ vào ngày 19/7. SVĐ MetLife có sức chứa 82.500 người, là sân nhà của New York Jets và Giants của National Football League (Bóng bầu dục Mỹ), cũng như New York Guardians của XFL. Đây cũng là nơi tổ chức trận chung kết của giải bóng đá Copa America năm 2016.

Sân vận động MetLife (New York, Mỹ) sẽ là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Về lịch thi đấu World Cup 2026, giải sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2026 và kéo dài đến ngày 19/7/2026. 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Một số quốc gia chưa từng tham dự VCK World Cup sẽ có cơ hội tuyệt vời tham dự, bởi giải đã tăng 12 đội. Các đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đều thi đấu 3 trận vòng bảng trên sân nhà.

Xem thêm: Xác định sân tổ chức trận chung kết World Cup 2026