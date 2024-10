Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Mông Cổ đi thăm cấp Nhà nước tới Ireland

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Thành Cát Tư Hãn đi thăm cấp Nhà nước tới Ireland theo lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Ulan Bator, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN). Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Mông Cổ từ ngày 30/9 đến 1/10, chiều 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Thành Cát Tư Hãn, thủ đô Ulan Bator đi thăm cấp Nhà nước tới Ireland theo lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Tiễn đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao B. Battsetseg; Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam J.Sereejav; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Dashzegviin Amarbayasgalan và Thủ tướng Luvsannamsrain Oyun-Erdene; dự Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2024 tại Mông Cổ; thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mông Cổ; tiếp một số tổ chức doanh nghiệp tại Mông Cổ... Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ tăng cường mở rộng mạnh mẽ trong suốt 70 năm qua; trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ song phương thời gian tới và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Phía Mông Cổ khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn phát triển mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ, tôn trọng chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, rộng mở, tự chủ và đa trụ cột của Mông Cổ, chính sách "láng giềng thứ ba" và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới; nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện và tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác. Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; nhất trí ủng hộ về mặt chính sách mở rộng quan hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước; nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước...; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật; mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; thúc đẩy hợp tác thực chất về các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, lao động, môi trường và bảo trợ xã hội; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 7 văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về an ninh mạng và phòng chống tội phạm; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ; Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa chính quyền thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Ulan Bator; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học và Công nghệ Mông Cổ. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ góp phần quan trọng định hướng và mở ra triển vọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước./.