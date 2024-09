Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai bên cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên. Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi tọa đàm với chủ đề Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN). Buổi tọa đàm có sự tham gia của các lãnh đạo, chuyên gia các tập đoàn công nghệ, tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn và AI tại Hoa Kỳ như AMD, Google, Marvell, Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI)... Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng phát triển, gắn kết toàn diện, sâu sắc hơn trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và AI là vô cùng lớn, sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai bên cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên và có nhiều ý nghĩa trong thời kỳ mới, đặc biệt là sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 9/2023. Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ năm 2021 và ngày 21/9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn và Chiến lược quốc gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia ngành công nghiệp AI và bán dẫn, với mục tiêu đào tạo được 50.000 kỹ sư từ nay tới năm 2030. Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện của các tổ chức, tập đoàn công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI, cũng như chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác với Việt Nam để phát triển các lĩnh vực này. Các chuyên gia đánh giá cao chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI của Việt Nam, tin tưởng rằng với những hướng đi đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực này và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai. Hiện nay, một số doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam đang rất tích cực tham gia lĩnh vực bán dẫn và AI, trong đó tiên phong là Tập đoàn FPT - đơn vị đã hợp tác với những "bộ não" hàng đầu trong lĩnh vực AI toàn cầu như Landing AI, Mila, Nvidia và dự kiến đầu tư 200 triệu USD cho việc thành lập Nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI Factory). Nhà máy AI sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo cú hích giúp Việt Nam phát triển ngành AI, đón đầu xu hướng phát triển công nghệ thế giới. Trong lĩnh vực bán dẫn, FPT tập trung vào các mảng thiết kế, kiểm thử và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với hơn 10 năm nghiên cứu về bán dẫn, năm 2022, FPT Semiconductor đã được thành lập, cho ra mắt chip bán dẫn "Made in Việt Nam" đầu tiên. Chia sẻ với những phát biểu rất tâm huyết, đi thẳng vào các chủ đề về cơ hội hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và AI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ thống nhất với ý kiến của các đại biểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam xác định phát triển đất nước nhanh, bền vững dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đảng, Nhà nước xác định 3 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội đất nước đến năm 2030 là thể chế, hạ tầng, và phát triển nguồn nhân lực gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên trong phát triển khoa học và công nghệ; sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành phụ trợ khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ Việt Nam hiện đứng ở một thời điểm quan trọng cho sự chuyển đổi hướng tới nền kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đang ưu tiên phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam khuyến khích và ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ... Đây cũng chính là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Hoa Kỳ có nhiều tiềm năng và thế mạnh. Điểm qua những kết quả tích cực mà mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đem lại kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và AI là vô cùng lớn và có nhiều ý nghĩa trong thời kỳ mới, đặc biệt là sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với 2 trụ cột hợp tác đột phá là đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai bên cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên. Chỉ rõ Việt Nam đang có những thế mạnh và cơ hội để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong 20 năm qua, Việt Nam đã đào tạo ra hàng trăm nghìn lập trình viên, hàng triệu người làm công nghệ thông tin, đây là cơ sở quan trọng khẳng định nguồn nhân lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn là một trong những điểm mạnh của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam cũng có nhiều doanh nghiệp lớn về điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn và AI như Samsung, Amkor, Hana Micron, Intel, Foxconn, LG, Viettel, VNPT, FPT…, cùng nhiều nhà đầu tư lớn đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để triển khai hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế và hiểu rằng để thành công và tiến xa trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn và AI, thì chỉ có thể đi cùng nhau, cùng xây dựng chuỗi giá trị vững chắc; đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp, các tổ chức Hoa Kỳ đến Việt Nam để cùng phát triển những giải pháp sáng tạo, bền vững. Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và Tập đoàn FPT trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng cùng với sự góp sức của tất cả, mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia sẽ ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần cho sự phát triển bền vững./.