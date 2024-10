Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp ngữ, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: TTXVN). Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến 7/10, sáng 4/10, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới, sáng tạo (FrancoTech). Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về đổi mới, sáng tạo, đúng theo tinh thần chủ đề của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đầu tư vào đổi mới, sáng tạo chính là quyết sách và sự lựa chọn chiến lược không chỉ với quốc gia mà cả cộng đồng doanh nghiệp Pháp ngữ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các chủ đề trọng tâm của Diễn đàn FrancoTech, đồng thời tin tưởng diễn đàn sẽ tạo cơ hội để kết nối các doanh nghiệp Pháp ngữ. Với dân số hơn 1,2 tỷ người, chiếm 16% GDP và 20% thương mại toàn cầu, không gian Pháp ngữ là một mảnh đất đầy tiềm năng và cơ hội cho các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư và trao đổi thương mại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp đã góp phần đáng kể tạo nên những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên Top 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, Top 20 nền kinh tế có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới, một mắt xích quan trọng trong 16 Hiệp định thương mại tự do. Khoa học, công nghệ cùng đổi mới, sáng tạo sẽ là sự lựa chọn tất yếu của Việt Nam trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Diễn đàn Franco Tech 2024 tập trung vào 5 chủ đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trước những vấn đề cấp bách như: Trí tuệ nhân tạo, Chuyển đổi năng lượng, Vốn con người, An ninh lương thực và Đổi mới sáng tạo. Các chủ đề trọng tâm của Diễn đàn Franco Tech 2024 cũng chính là những vấn đề mà Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Việt Nam với dân số trẻ, năng động và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, đang trở thành thị trường đầy tiềm năng. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, với trọng tâm xây dựng nền kinh tế số. Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác, trong đó có Pháp và các nước Pháp ngữ, để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, giàu tiềm năng như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen xanh và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tại diễn đàn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục quan tâm, đến đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đang tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn và có vị thế và vị trí rất thuận lợi để giúp các doanh nghiệp cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục vươn xa phát triển thành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mang tầm vóc quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước châu Phi trên tinh thần "muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những tiềm năng to lớn và sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ, sẽ cùng nhau mở ra những chương mới trong quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp và mỗi quốc gia. * Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Franco Tech, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi tham quan các gian hàng triển lãm của doanh nghiệp, đặc biệt là các gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam như FPT, VinFast, Vietnam Airlines, VietJet. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp ngữ, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực. Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới, sáng tạo - FrancoTech là sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp với mục đích thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và hợp tác trong không gian kinh tế Pháp ngữ. Diễn đàn gồm nhiều Phiên thảo luận chuyên đề, triển lãm các gian hàng doanh nghiệp Pháp ngữ; kết nối B2B và các hoạt động kêu gọi đầu tư, trình bày ý tưởng về dự án, khởi nghiệp. Diễn đàn FrancoTech tập trung vào 5 lĩnh vực chính, gồm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, nguồn nhân lực, logistics và an ninh lương thực, tài chính phục vụ đổi mới, sáng tạo. Diễn đàn FrancoTech 2024 có sự tham gia của khoảng 1.500 đại diện doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, học giả Pháp ngữ. Trong đó, một số tổ chức, doanh nghiệp Pháp ngữ nổi bật như AirFrance, Orange, Mistral AI, Clever Cloud (Pháp); Africa Global Logistics, APIX (Senegal), Tập đoàn BAK'ss (Cote d'Ivoire); Novation City (Tunisia); Congo Numérique (Congo), Tập đoàn CP (Thái Lan)… Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn lần này có: FPT, VinFast, Vietnam Airlines, VietJet. *Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến trao ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Benin về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.