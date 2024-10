Tôi sốc nặng khi nhận ra mình bị nói xấu, tung tin đồn khắp công ty từ ai

Không biết bằng cách nào đó mà tôi trở thành tâm điểm trong công ty cũng chỉ vì bị đồng nghiệp nói xấu, dựng chuyện. Tôi mới được tuyển dụng vào một công ty có trụ sở lớn, làm ăn phát đạt với khoảng 50 nhân sự. Mức lương là điều hấp dẫn đối với tôi khi nộp hồ sơ ứng tuyển, trước đó tôi cũng từng trải qua vài công ty nên môi trường làm việc đối với tôi không phải vấn đề gì lớn. Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình làm, từng qua vài công ty nên chuyện đối nhân xử thế nơi làm việc không có gì khó khăn. Tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc, làm sao để chứng minh bản thân mình xứng đáng với đồng lương mà công ty đã trả. Phòng của tôi trong công ty có 10 nhân sự, trong đó chỉ có vài người là bằng tuổi tôi, còn lại là các chị đã lập gia đình, làm việc lâu năm. Quá trình làm việc tôi quen và ngày càng thân thiết với một bạn đồng nghiệp cùng tuổi với tôi. Bạn đồng nghiệp đó làm việc trước tôi tại công ty, nên xem ra tôi có phần nể trọng bạn ấy. Có gì không biết, khó khăn gì trong công việc tôi đều nhờ vả và được hỗ trợ nhiệt tình. Tôi cảm thấy may mắn khi có người đồng nghiệp tốt bụng như vậy. Hai đứa đều là phận nữ, đi học và trụ lại thành phố, sống xa gia đình nên có nhiều điểm tương đồng, quý mến nhau như là người bạn thân từ lâu lắm rồi vậy. Khác biệt với tôi, là người ít nói, ngại giao tiếp, bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi lại rất khéo léo, hầu như công ty ai cũng biết đến và tỏ ra quý mến. Mỗi lần được bạn ấy rủ đi giao lưu với các phòng khác trong công ty, tôi cảm thấy nể phục bởi tài ăn nói, tính chu đáo và cởi mở của bạn ấy. Tôi thì chịu khoản bia rượu, nhưng bạn ấy lại uống khá tốt nên được các nam đồng nghiệp quý mến, đi ăn nhậu hay rủ đi cùng. Sốc vì bị chính đồng nghiệp thân thiết thường xuyên nói xấu trong công ty. Ảnh minh họa Tôi chơi với người đồng nghiệp xinh xắn, tài năng như vậy đúng là may mắn lớn đối với mình. Tôi luôn sống kín đáo, chỉ quan tâm tới công việc, nhưng không hiểu sao dạo này công ty lại xì xào về đời tư của tôi. Không biết ai nói gì mà trong mắt mọi người tôi là kẻ lười nhác, chuyên môn kém, có đời tư thiếu lành mạnh. Chính một chị đồng nghiệp thương tình tôi thật thà, nên đã tiết lộ: "Em xem lại cách sống của mình hoặc xem có gây mất lòng với ai không mà cả công ty nghĩ em là đứa không ra gì. Họ còn nói là em không chịu làm gì, công việc đều nhờ vả, dựa dẫm vào các đồng nghiệp trong phòng. Thậm chí, chị còn nghe giám đốc nói là có thông tin em đi ngoại tình với người đàn ông có gia đình, cốt để lấy tiền mua xe máy, mua điện thoại xịn". Tôi nghe mà choáng váng, mới vào công ty mấy tháng, chơi gì với ai đâu mà họ lại đồn thổi tôi hoàn toàn sai lệch như vậy. Tôi không chia sẻ bất cứ điều gì về chuyện cá nhân với người khác. Đơn giản là chỉ chào hỏi mỗi khi gặp mặt. Cũng chỉ quen biết, thân thiết với vài người trong phòng thôi. Và rồi tôi tá hỏa nhận ra, tôi thường xuyên bị kể xấu, đặt điều xấu là do chính người bạn đồng nghiệp thân thiết kia. Tôi không tin người khác nói lại đâu, nhưng chính mắt tôi đọc những dòng tin nhắn kể xấu về tôi trong mấy hội nhóm nhắn tin của công ty. Bạn đó còn mạnh mồm khuyên cánh đàn ông chưa vợ trong công ty tránh xa tôi... Chính cô bạn đồng nghiệp kia tung tin, bịa đặt trắng trợn về tôi như vậy đấy. Tôi rất sốc, chưa biết phải làm gì vì mình mới vào công ty, còn chưa chứng minh được gì nhiều, giờ lại vướng vào những thứ rắc rối này. Cô bạn đồng nghiệp kia cố tình làm như vậy vì lo sợ tôi chiếm mất vị trí của bạn ấy vì năng lực của tôi tốt hơn, lại rất chịu khó trong công việc. Gần đây tôi được lãnh đạo phòng, các chị trong phòng khen ngợi nhiều. Có lẽ sợ mất vị trí mà cô bạn kia đã đi kể xấu tôi với nhiều người trong công ty. Tôi đã chọn cách nhẫn nhịn, thậm chí muốn lặng lẽ xin nghỉ việc để tránh cho công ty mất đoàn kết. Nhưng nghĩ kỹ lại không đành, bởi nếu tôi đi qua công ty mới, họ vẫn có thể tìm hiểu về tôi qua công ty cũ, như vậy rất bất lợi vì điều tiếng. Tôi có nên tìm cách vạch mặt cô bạn đồng nghiệp giả tạo kia không? Hay là cứ cố gắng làm việc cho thật tốt, thời gian sẽ chứng minh con người thật của tôi cho mọi người thấy? Theo Gia đình xã hội