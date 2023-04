Anh D. cho biết, ngay khi phát hiện máy bay rơi, anh đã nhanh chóng điều khiển xuồng đến khu vực máy bay gặp nạn để ứng cứu.

Anh D. tìm kiếm các nạn nhân, vớt các mảnh vỡ máy bay sau vụ tai nạn (Video: Hoàng Dương).

“Tôi là người chứng kiến vụ máy bay rơi và vớt 2 nạn nhân tử vong cùng các mảnh vỡ máy bay. Phần còn lại của chiếc máy bay, tôi đã đánh dấu vị trí để lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận”, anh D. nói.

Theo anh D., tối muộn ngày 5/4, thợ lặn nỗ lực tìm cách vào trong chiếc máy bay bị rơi trên vùng biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (TP Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Anh D. cho rằng các nạn nhân mất tích khả năng bị mắc kẹt bên trong máy bay đang chìm dưới biển. Dù thủy triều đã rút, nhưng lực lượng chức năng khó khăn trong việc trục vớt phần còn lại của máy bay do lo sợ thi thể bị trôi ra ngoài.