Tôi không ngờ bí mật trong máy tính của bạn gái khiến mình gặp nguy hiểm

My không phải là cô gái quá nổi bật, nhưng ở cô ấy có một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt của My luôn ẩn chứa điều gì đó khó đoán, như thể cô ấy đang che giấu một bí mật mà không ai có thể chạm tới. Tôi say đắm My ngay từ lần đầu gặp gỡ, yêu cô ấy bằng những gì mình có.

Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra êm đẹp trong vài tháng đầu. Nhưng rồi càng yêu My, tôi càng nhận ra có gì đó không ổn. My rất ít khi kể về gia đình hay quá khứ của cô ấy.

Cô ấy cũng không thích bị chụp ảnh. Mỗi khi tôi giơ máy lên, My đều quay đi hoặc tìm cách lảng tránh. Có lần, tôi hỏi đùa rằng: Liệu cô ấy có phải nhân vật phạm tội gì hay không? My bật cười nhưng đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác, chỉ trả lời vu vơ nửa đùa nửa thật.