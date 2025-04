Tội ác sữa giả

Mà đây là sữa được quảng cáo là dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai..., tức những đối tượng khá yếu, cần bồi bổ cơ thể, cần những chế độ đặc biệt để chăm sóc sức khỏe, duy trì thể trạng...

Tới thế hệ cháu tôi bây giờ, chuyện uống sữa hàng ngày là đương nhiên. Thế là sinh ra hàng loạt sữa công dụng cho từng loại, trong đó, nhiều nhất là sữa tăng chiều cao và tăng trí thông minh. Dân ta vốn dĩ thua thế giới về khoản chiều cao, thì các nhà sản xuất có ngay giải pháp... hươu cao cổ. Mà đúng là trẻ con ngày nay ngày càng cao hơn cha ông, chân dài hơn cha ông. Chả thế mà mỗi năm hàng chục cuộc thi hoa hậu, cô nào cô ấy nghều ngoào cao, kể cả hoa hậu quý bà, hoa hậu doanh nhân... những người không cần cao. Thì rõ ràng không cần cao cũng là quý bà, là doanh nhân được mà?

Và cái bọn làm sữa giả này, cũng nắm ngay cơ hội. Thị trường thì mênh mông thế. Những là tỉ lệ tiểu đường tăng, càng ngày càng... trẻ (tôi nằm trong số đối tượng này, là đối tượng tiểu đường chứ không phải trẻ. Nhà thơ "tre xanh", "Đò Lèn" lừng danh Nguyễn Duy còn tiểu đường gần 3 chục năm nay, ngày tự tiêm 2 mũi Insulin), những là đời sống ngày càng cao, nên nhu cầu sữa để tăng trưởng, để bồi bổ... cho người bình thường cũng tăng, huống gì trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, người bệnh vân vân...

Và nữa, họ quảng cáo giỏi lắm. Như có thời cái nước uống bò húc tràn lan, đi thăm người ốm cũng làm một túi, trên cabin ô tô luôn có vài hộp vì cánh tài xế truyền nhau uống lái đêm rất khỏe. Rồi nước Đốc tơ Thanh. Sau này yến sào thay thế, là cái lon nước yến mà không biết có yến không ấy. Nhớ có lần tôi mổ đầu gối ở Quy Nhơn, bạn bè nghe tin tới thăm, hầu như ai cũng xách theo một hộp nước yến, chất đầy tủ đầu giường, mà tôi thì... tiểu đường, mà nước ấy thì ngọt đường, bèn chia cho các "bạn giường" xung quanh.

Mới nhất là vụ quảng cáo kẹo rau ấy, cũng thế. Té ra ăn một cái kẹo bằng bao nhiêu rau, thế thì tội gì ăn rau, xơi một cái kẹo đủ tiêu chuẩn rau cho cả ngày, đơn giản gọn nhẹ, lại còn vừa ăn vừa khen, sao họ tài thế, đỡ bao nhiêu công sức chế biến (luộc, xào, canh...), rồi nhai, rồi nuốt...

Thông tin mới nhất vụ sữa giả là, trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã bán sữa giả các loại ra thị trường, mang lại doanh thu khoảng 500 tỷ đồng. "Bộ Công an xác định đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai, với các thành phần công bố trên sản phẩm như: chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... song thực tế, hoàn toàn không có những chất này.

Các bị can đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả".