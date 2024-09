Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba về hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba và sự phát triển tình đoàn kết, hợp tác, tin cậy lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez tại buổi gặp gỡ đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN). Thông tấn xã Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba: "1. Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 25-27/9/2024. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; có các cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Esteban Lazo Hernandez và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến chào Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro Ruz và tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba và sự phát triển tình đoàn kết, hợp tác và tin cậy lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Đồng chí Raul Castro Ruz nhấn mạnh ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh kiên cường của Nhân dân Việt Nam, nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về lần đầu tiên thăm đất nước Việt Nam anh hùng vào năm 1966, trong đó có cuộc gặp gỡ không bao giờ quên với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti và tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Đặc khu Phát triển Mariel. Đồng chí đã có cuộc gặp hữu nghị đầy xúc động với bạn bè hữu nghị và thế hệ trẻ Cuba; trân trọng cảm ơn bạn bè Cuba đã thúc đẩy quan hệ anh em lịch sử mà các lãnh tụ Fidel, Raul và Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp. Ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng chí Tô Lâm đối với mối quan hệ giữa hai bên trong những năm qua, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã trao tặng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Jose Marti, phần thưởng cao quý nhất của Cuba. 2. Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez một lần nữa gửi lời chia buồn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba về sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người bạn vô điều kiện của Cuba, Fidel và Raul, nhà cách mạng kiên trung vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ tình đoàn kết tới Nhân dân Việt Nam vì những thiệt hại về người và của mà cơn bão Yagi vừa gây ra. 3. Hai bên đánh giá cao kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Cuba. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Cuba bước sang một giai đoạn mới, phát triển thực chất, bền vững, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng, tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Cuba. 4. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng 65 năm Cách mạng Cuba và những kết quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã đạt được trong triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, các nghị quyết của tám kỳ Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba trong ba năm qua, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia đến năm 2030 và bản cập nhật của Kế hoạch này; cũng như những thảo luận được thống nhất trong các kỳ họp Quốc hội hiện nay. Việt Nam tái khẳng định tình đoàn kết và kiên định ủng hộ những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức mà Cuba đang trải qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, sự chỉ đạo của Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba sẽ tiếp tục kiên định những mục tiêu của mình, duy trì đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế, vai trò ở khu vực và trên thế giới. 5. Phía Cuba chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được sau gần 40 năm Đổi mới, gần 15 năm thực hiện "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" (bổ sung, phát triển năm 2011), đưa cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đạt tới tầm cao chưa từng có. Cuba đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bày tỏ ủng hộ và tin tưởng vững chắc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội XIV vào đầu năm 2026, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 6. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và Nhân dân hai nước; quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro, những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, đặc biệt, truyền thống, gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Cuba. 7. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ và hợp tác Việt Nam - Cuba ở tất cả các cấp và lĩnh vực; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên một tầm cao mới, phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn; tăng cường hơn nữa quan hệ gắn bó, tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 8. Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng giữ vai trò nền tảng chính trị, định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ song phương. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng. Hai bên nhất trí tăng cường nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng và các ban tham mưu của hai Đảng, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng, Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Cao cấp Ñico Lopez của Đảng Cộng sản Cuba, Thỏa thuận Hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Hai bên hoan nghênh việc ký Kế hoạch phối hợp giữa Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng, các thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kinh tế Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, giữa Tạp chí Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức thành công Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa hai Đảng và Hội thảo khoa học lần thứ II về tầm nhìn cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz, dự kiến trong năm 2025 tại Cuba. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các tỉnh, thành ủy, địa phương và các cơ quan chuyên môn của mỗi nước; hoan nghênh việc ký kết các văn kiện hợp tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Tỉnh ủy Mayabeque, giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ Y tế Cuba, giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Cuba, giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba. 9. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kết quả phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba để triển khai Nghị định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba. Hai bên chú trọng công tác phối hợp giữa hai Quốc hội, nhất trí tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, đảm bảo các cam kết có thể được triển khai khả thi và bền vững trên thực tế. 10. Lãnh đạo cao nhất của hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhấn mạnh tầm quan trọng và tính hiệu quả của các cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đối thoại chính sách quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Cuba. 11. Hai bên cam kết cùng nỗ lực nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương; đề nghị các cơ quan hữu quan của hai nước tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tranh thủ tối đa Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba để nâng cao kim ngạch và đa dạng hóa thương mại song phương. Hai bên đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; nhất trí giao các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước phát huy và làm sâu sắc hơn các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, bao gồm cả việc đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, năng lượng, viễn thông, du lịch, xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ cao, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác. Cuba ủng hộ, khuyến khích sự hiện diện và tham gia của các doanh nghiệp, dự án Việt Nam vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Cuba và sẽ ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi. 12. Phía Cuba cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong lĩnh vực an ninh lương thực. Hai bên đã rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp thời gian qua, nhất trí tăng cường phối hợp nghiên cứu và đề xuất triển khai mô hình mới về hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ, phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mỗi nước. 13. Hai bên đánh giá cao kết quả các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước thời gian qua, nhất trí tăng cường giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội và địa phương hai nước; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc. Hai bên tuyên bố năm 2025 là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba," nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. 14. Hai bên nhấn mạnh sự tương đồng hoàn toàn trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm; nhất trí cho rằng các tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hai bên thống nhất cho rằng quan hệ giữa các quốc gia cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 15. Hai bên tái khẳng định quyền bất khả xâm phạm của tất cả các quốc gia được phát triển một cách bình đẳng phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, không phân biệt đối xử hay can thiệp từ bên ngoài. Đồng thời, hai bên nêu bật sự cần thiết tăng cường sử dụng có trách nhiệm công nghệ thông tin, truyền thông, Internet vạn vật, nhất là trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển, hạnh phúc, hòa hợp, hòa bình và tri thức. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với sự tích cực hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai bên đều là thành viên, nhất là Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương chính đảng quốc tế. 16. Việt Nam trước sau như một ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân Cuba, yêu cầu dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đơn phương và phi lý chống Cuba; kêu gọi ngay lập tức đưa Cuba ra khỏi Danh sách đơn phương các nước bảo trợ khủng bố. Việt Nam ủng hộ những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ Cuba - Hoa Kỳ, cũng như mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của mỗi nước. 17. Hai bên ghi nhận vai trò của Cộng đồng các Nhà nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hòa bình và hợp tác, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp, khoan dung và chung sống hòa bình như đã nêu trong Tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là Khu vực hòa bình. 18. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; trân trọng mời Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025 - năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua kênh ngoại giao. La Habana, ngày 27/9/2024."./.