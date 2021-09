Toàn văn bài phát biểu của BTS tại kỳ họp thứ 76 của Liên Hợp Quốc: 'Đừng nhìn nhận là Thế hệ Mất mát, hãy gọi đây là Thế hệ Đón chào'

Vào ngày 20/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và BTS đã có bài phát biểu tại Chương trình Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG Moment) tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ). Đây chính là lịch trình đầu tiên mà BTS tham gia sau khi được Tổng thống Moon Jae In chính thức bổ nhiệm làm đặc phái viên tổng thống Thế hệ văn hóa và tương lai vào ngày 14/9.



Tại SDG Moment, các thành viên BTS đã phát biểu dưới góc nhìn của những người trẻ đang sống trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và chia sẻ thông điệp về hy vọng cho tương lai. Ngoài ra nhóm cũng phát VCR màn trình diễn ca khúc 'Permission to Dance' được ghi hình cũng chính tại địa điểm diễn ra cuộc họp từ trước đó.

Chủ đề bài phát biểu của BTS là 'Thế hệ trẻ trong thời đại COVID-19'. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của BTS tại sự kiện trọng đại và rất nhiều ý nghĩa này. Toàn bộ bài phát biểu này được nhóm sử dụng tiếng Hàn để trình bày, là sự nối tiếp tuần tự với bài phát biểu trước đó của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Trưởng nhóm RM xuất hiện ở bục phát biểu chính thức và gửi lời chào: 'Kính gửi đến Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68 John W. Ashe, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, cùng với các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Thật là một niềm vinh dự và tự hào khi được có mặt ở nơi đây. Chúng tôi là BTS, đặc phái viên Tổng thống về Văn hóa và Thế hệ tương lai của Hàn Quốc. Chúng tôi ở đây hôm nay để chia sẻ những câu chuyện của thế hệ tương lai. Trước khi đến đây, chúng tôi đã hỏi những người trẻ ở độ tuổi thiếu niên và độ tuổi đôi mươi trên khắp thế giới về cuộc sống của họ trong 2 năm qua, và về thế giới mà chúng ta đang sống ở hiện tại. Jin sẽ chia sẻ đến với mọi người về những câu trả lời mà chúng tôi đã nhận được.'

Jin tiếp lời RM: 'Vâng, xin mời mọi người hãy cùng xem những câu trả lời này nhé. Chỉ cần nhìn qua chúng ta cũng đã có thể cảm nhận được một bầu không khí tích cực và hạnh phúc đúng không? Đó chính là quãng thời gian 2 năm vừa qua, quãng thời gian mà ngay đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy bối rối và khó khăn. . Nhưng ở đây chúng ta có những người không ngừng hét vang: 'Let's live on, chúng ta hãy sống thật hết mình cho khoảnh khắc này.''

Jimin tiếp tục phát biểu: 'Bởi vì chúng ta không thể chỉ đứng yên, nhất là trong khoảng thời gian lý tưởng nhất của cuộc đời để đón nhận những thử thách mới. Chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, và ắt hẳn rằng chúng ta cũng sẽ có lúc cảm thấy không hài lòng. Chúng ta vẫn chỉ là chúng ta như ngày hôm qua, nhưng thế giới đã thay đổi như thể chúng ta đột nhiên bước vào một thế giới song song.'