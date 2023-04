Toàn cảnh vụ rò rỉ tài liệu quân sự của Mỹ

Tài liệu bị rò rỉ từ đâu?

Theo đơn tố cáo của đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ - FBI Patrick Lueckenhoff phụ trách các vấn đề tình báo và phản gián, tháng 12-2022, một tài khoản người dùng trên máy chủ hệ thống chat Discord có trong friendlist (danh sách bạn bè) của Teixeira đăng những thông tin mật bàn về các vấn đề địa chính trị một số khu vực. Tiếp sau đó, tháng 1-2023, nhiều ảnh chụp các tài liệu “có dấu hiệu được phân loại là tài liệu mật của chính phủ Mỹ” bắt đầu được đăng lên Discord, mô tả tình trạng xung đột giữa Nga và Ukraine, bao gồm cả hoạt động chuyển quân, bố trí lực lượng quân sự của Ukraine và phân tích đánh giá các tình huống có thể dẫn đến phía Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo đặc vụ Patrick Lueckenhoff, những tài liệu quân sự này gồm các báo cáo “dựa trên thông tin tình báo nhạy cảm của Mỹ, được thu thập thông qua các nguồn tin và phương pháp thu thập thông tin tình báo tối mật”. Ông Lueckenhoff nhấn mạnh rằng khi tài liệu đã được phân loại là “tuyệt mật” có nghĩa là nếu bị tiết lộ nó có thể gây ra “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” cho an ninh quốc gia.

Khi tài liệu đã được phân loại là “tuyệt mật” thì nếu bị tiết lộ nó có thể gây ra “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” cho an ninh quốc gia. Ảnh: The Hill

Cáo buộc của đặc vụ FBI cũng cho biết Teixeira nói với các contact (bạn chat trong Discord của anh ta) rằng “do lo ngại có thể bị phát hiện khi chụp lại tài liệu ở nơi làm việc nên Teixeira đã lén mang các tài liệu về nơi ở để chụp lại”.

Hình ảnh của một số tài liệu quân sự bị rò rỉ cho thấy chúng đã được chụp tại một khu dân cư với một số chi tiết như mặt bếp, gạch lát sàn và nhiều vật dụng cá nhân khác nhau trên bàn làm việc. Theo The New York Times, nghiệp vụ truy vết kỹ thuật số đã được sử dụng để xác định danh tính nghi phạm. Hoa văn đặc biệt của mặt bếp bằng đá granit sẫm màu và gạch lát sàn màu tráng trong nhà của mẹ Teixeira đã góp phần vào việc xác định và bắt giữ nghi phạm. Khi có được hình ảnh này, cơ quan điều tra và báo chí đã đối chiếu với những bức ảnh về ngôi nhà của gia đình trong một khu vực nghi vấn do một trong những người thân của Teixeira đăng lên mạng thông qua những chi tiết trùng khớp và kết luận Jack Teixeira có khả năng cao là người đã tuồn thông tin mật lên mạng.