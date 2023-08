Tòa bác đơn kiện Sở VHTT Hà Nội 'gây phiền hà cho doanh nghiệp'

Do đó sở yêu cầu chỉnh sửa kịch bản là đúng và "rất sâu sát" trong xem xét để doanh nghiệp tổ chức buổi biểu diễn đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội.​​​​​​​ Vì bị bác đơn khởi kiện nên Vietart phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và hơn 30 triệu đồng án phí dân sự.

Sau bản án tuyên chiều nay, đại diện Vietart nói "chỉ khi vào đường cùng mới đi kiện cơ quan Nhà nước". Vietart không đồng tình với phán quyết của tòa sơ thẩm và sẽ kháng cáo.

Trước đó, ngày 1/8, tại tòa, trình bày lý do khởi kiện, đại diện Công ty Vietart cho biết đơn vị này đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức biểu diễn vở cải lương Tiếng trống Mê Linh lần đầu từ ngày 5/8/2022. Tuy nhiên, đến 3/10/2022 (trước lúc biểu diễn 9 ngày làm việc), Công ty Vietart mới nhận được thông báo chấp thuận.

Với thời hạn 9 ngày còn lại, Công ty Vietart cho biết không đủ thời gian để thực hiện các chiến dịch, hoạt động quảng cáo, không kịp gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn tới cơ quan có thẩm quyền, vì theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo năm 2012, hồ sơ phải được gửi trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.