Tổ chức Y tế thế giới mời Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm tai nạn giao thông

Chiều 18/2, đại diện Cục CSGT cho biết, nhận lời mời của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Vận tải và Hậu cần (Vương quốc Morocco) đoàn đại biểu của Bộ Công an Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ tư về an toàn giao thông đường bộ tại Marrakech (Morocco).

Đây là hội nghị về an toàn giao thông lớn nhất toàn cầu do WHO đồng chủ trì, tổ chức 5 năm một lần.