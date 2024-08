Tố cáo sai phạm tại Xuyên Việt Oil, lộ chuyện đưa hối lộ hơn 1 triệu USD

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 người với số tiền hơn 1.265.000 USD. Trong đó, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và lãnh đạo Bộ Công Thương.